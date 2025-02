Sabatini conferma il colpo dell’Inter: “È un giovane molto forte”

Il direttore sportivo in un’intervista a ‘Tuttosport’ esalta il lavoro fatto da Marotta e promuove la scelta fatta su un calciatore da parte dei nerazzurri

Nonostante le ultime stagioni non sono andate come ci si aspettava, Walter Sabatini resta uno dei direttori sportivi più preparati presenti in Italia. L’ex Roma in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport si è soffermato sulla sfida scudetto del Maradona, ma anche sui movimenti fatti in entrata e in uscita dai due club nelle ultime sessioni di calciomercato.

E non sono mancati i complimenti per le decisioni prese dall’Inter. In particolare, Sabatini ha fatto i complimenti a Marotta e Ausilio per aver portato a Milano un giovane di assoluto livello. Il direttore sportivo ha parlato di un profilo davvero forte e che è destinato a fare la differenza nel nostro campionato. Sappiamo che l’ultimo giudice è sempre il campo, ma se tutti ne parlano bene vuol dire che in viale della Liberazione ci hanno visto davvero lungo.

Sabatini ‘promuove’ l’acquisto dell’Inter

Sappiamo come Sabatini nella sua lunga carriera è sempre stato molto critico con i movimenti delle big. Poche volte il direttore sportivo ha elargito complimenti e quando lo fa significa che è stato preso davvero un giocatore di livello. E ai microfoni del quotidiano torinese il dirigente ha deciso di promuovere l’arrivo di Sucic a Milano. “È davvero forte, non vedo l’ora di vederlo. Secondo me può essere anche di più di un semplice nuovo Brozovic”, le sue parole.

Sucic-Inter: il primo colpo dell’estate

Di Sucic ne parlano tutti bene. Gli inserimenti di Napoli e Juventus negli ultimi giorni di calciomercato sembrano confermare come il classe 2003 sia un centrocampista di assoluto livello. L’Inter, però, si era mossa in anticipo trovando l’accordo anche con il giocatore e questo ha permesso di avere la meglio sulla folta concorrenza.

Il giocatore concluderà la stagione con la Dinamo Zagabria, ma si può parlare di primo acquisto estivo dell’Inter. Già al Mondiale per Club dovrebbe unirsi alla squadra di Simone Inzaghi e dare una mano ai suoi compagni. Ad oggi non è chiaro come si inserirà negli schemi nerazzurri, ma parliamo di un calciatore importante e di prospettiva.

La grande incognita ad oggi rappresenta da come recupererà dalla frattura del metatarso. La Dinamo lo sta centellinando per non cadere in ulteriori guai e per questo motivo l’Inter spera di poter avere delle buone notizie a partire dalle prossime settimane.

Sucic l’erede di Frattesi?

In molti hanno etichettato Sucic come erede di Frattesi. Ma in tanti sono certi che in poco tempo il croato scalerà le gerarchie diventando un punto fermo della formazione di Inzaghi.