Ederson-Inter, idea incredibile in porta: il piano di Marotta

Ederson potrebbe pagare una stagione storta e lasciare il Manchester City: la verità su un possibile trasferimento all’Inter

Si è parlato molto della porta dell’Inter negli ultimi mesi e i nerazzurri potrebbero davvero cambiare parecchio il reparto, già a partire dalla prossima estate. Vi abbiamo detto dell’interesse per Carnesecchi, ora finito un po’ in secondo piano per via dei costi dell’operazione, e si continua a monitorare la situazione di Donnarumma, che alla fine potrebbe rinnovare con il PSG.

È normale avere diversi nomi sulla lista degli acquisti, profili da monitorare e per cui bisognerà seguire gli sviluppi in vista della prossima estate, e proprio per questo un occhio bisogna puntarlo anche verso Ederson. Il titolare del Manchester City è stato protagonista di molti successi del club inglese, ma in questa stagione diverse cose sembrano cambiate.

Il brasiliano ha mostrato alcune incertezze ed è caduto nella spirale negativa del club, che ha portato gli uomini di Pep Guardiola sempre più lontani dalla vetta della classifica, ormai a distanza abissale dal Liverpool, e fuori dalla Champions League a sorpresa già ai playoff del massimo trofeo continentale. Non solo, perché spesso e volentieri Ederson ha anche dovuto lasciare il posto a Ortega, sulla carta il secondo portiere.

Ederson può lasciare il Manchester City: la verità sull’Inter

In Inghilterra in molti sostengono che questa potrebbe essere l’ultima stagione dell’estremo difensore brasiliano con il Manchester City. I Citizens hanno messo gli occhi su Diogo Costa del Porto e sono sempre più convinti di puntare su un profilo più giovane.

I rumors sul futuro di Ederson stanno aumentando giorno dopo giorno, ma parallelamente l’ipotesi Inter è sempre più difficile da concretizzare per il portiere. Il brasiliano avrebbe comunque dei costi davvero importanti e cifre per l’ingaggio molto alte che Oaktree non accetterebbe di sostenere per un calciatore non giovanissimo e che ha già dato molto in Europa.

In più, l’Inter ha deciso di puntare forte su Josep Martinez e potrebbe decidere di reinvestire in altri reparti il tesoretto inizialmente destinato alla porta. Se il portiere ex Genoa dovesse continuare a dare risposte eccellenti, potrebbe essere proposta la coppia con Sommer anche nella prossima stagione. In ogni caso, Ederson resta piuttosto lontano ed è un profilo praticamente impossibile da acquistare per l’Inter.