Napoli-Inter, due infortuni ed emergenza totale: non solo Dimarco

L’Inter è in emergenza totale e la deve fronteggiare durante una delle partite più importanti dell’anno: Dimarco out per infortunio e non solo

Il Napoli spinge al massimo e l’Inter deve fronteggiare una chiara emergenza infortuni, che in questa fase ha colpito soprattutto gli esterni di centrocampo. I nerazzurri si sono presentati all’appuntamento senza Darmian, Carlos Augusto e Zalewski, out per diversi problemi fisici.

All’inizio del secondo tempo, infatti, Federico Dimarco – autore del gran gol che ha sbloccato la partita – si è accasciato in terra ed è stato subito chiaro che aveva bisogno di una sostituzione. Il problema è che il sostituto non c’è e quindi si sono creati minuti di grande confusione, in cui Simone Inzaghi ha continuato a sbracciarsi e la squadra ha faticato a trovare l’assetto giusto. Alla fine, Dumfries è passato a sinistra con Pavard a destra e di fatto un 4-4-2 inedito per i nerazzurri.

Tornando all’infortunio di Dimarco, l’esterno è uscito per una contrattura ai flessori della coscia destra. La panchina non ha voluto rischiare nulla e ha sostituto l’ex Verona, anche in vista della doppia sfida contro il Feyenoord in Champions League.

Non solo Dimarco, Inzaghi ha dovuto sostituire Calhanoglu per infortunio

A inizio secondo tempo, però, il cambio è stato doppio. Sì, perché Inzaghi ha tolto dal campo anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha subito una botta alla coscia a inizio gara e non è mai riuscito a recuperare davvero. Il dolore non è passato con il passare dei minuti e il calciatore ha dovuto farsi applicare anche un tutore al muscolo.

Alla fine, nonostante i vari tentativi di restare in campo, anche il turco non ce l’ha fatta. Al suo posto, il tecnico di Piacenza ha scelto Piotr Zielinski, il grande ex di giornata. Il problema del turco andrà comunque valutato nei prossimi giorni.