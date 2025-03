In caso di cessione di Calhanoglu l’Inter tenterebbe il super colpo a centrocampo

La partenza del regista turco può regalare all’Inter un grandissimo colpo a centrocampo: l’ultima idea di Marotta fa sognare i tifosi

Solo la rete di Billing, al minuto 87, ha negato la gioia dei tre punti all’Inter di Simone Inzaghi nel match Scudetto contro il Napoli. I nerazzurri, dunque, restano in vantaggio di un punto sull’ex Antonio Conte.

27 giornate in archivio, 11 ancora da disputare e 33 punti a disposizione: il discorso legato alla Corsa Scudetto è ancora apertissimo, vista la parità perfetta negli scontri diretti. Ad ogni modo il club nerazzurro non smette di pianificare il futuro che per il gruppo allenato da Simone Inzaghi equivarrà a numerosi movimenti in sede di calciomercato.

Uno di questi, non con troppa sorpresa, potrebbe riguardare uno dei cardini insostituibili del tecnico piacentino. Quell’Hakan Calhanoglu, arrivato sulla sponda nerazzurra del Naviglio dopo il tradimento al Milan nel luglio 2021 e che ha fatto innamorare i tifosi nerazzurri.

Inter, erede Calhanoglu: sogno in Liga?

È risaputo come il regista turco, in scadenza nell’estate 2027 con la società di Oaktree, piaccia e non poco al Bayern Monaco. In tal senso, non è da escludere che i tedeschi possano fare passi avanti e magari offrire quei 40-50 milioni che Marotta fino a oggi ha preteso per il cartellino del forte centrocampista.

Al suo posto potrebbe arrivare nientemeno che Frenkie de Jong, centrocampista sotto contratto per un altro anno con il Barcellona che nel giugno 2026 rischierebbe addirittura di perderlo a parametro zero. Uno scenario ‘obbligato’ per l’ex stella dell’Ajax che potrebbe quindi tornare a pressare sulla dirigenza catalana per avere il via libera e cercare fortuna altrove.

L’Inter, d’altro canto, se avesse realmente il tesoretto a disposizione derivante dall’addio di Calhanoglu, ci proverebbe in ogni modo a portare il talento olandese alla corte di Inzaghi. Nonostante la fumosa questione contrattuale, de Jong agli ordini di Flick ha racimolato meno di 30 presenze tra campionato e coppe – perlopiù dalla panchina – con 2 gol ed 1 assist vincente.

Inter, colpo de Jong: c’è un grosso ostacolo

La questione legata al cartellino potrebbe non essere uno scoglio insormontabile: con un solo anno di contratto e senza rinnovo, Joan Laporta (che intende fare cassa) non potrebbe pretendere troppo. E così con 30-40 milioni di euro l’asse Barcellona-Milano potrebbe infiammarsi.

D’altro canto c’è uno scoglio apparentemente insormontabile da superare per quel che riguarda il tesseramento di de Jong ed è chiaramente lo stipendio. L’addio di Calhanoglu porterebbe una plusvalenza corposissima mentre per l’ingaggio del turco, l’Inter risparmierebbe 6,5 milioni di euro a stagione. E de Jong? Ecco, in tal senso, la situazione è parecchio complicata.

L’olandese, 27 anni (ben 3 meno di Hakan), è il più pagato a Barcellona, con anche un certo distacco. 18 milioni di euro a stagione, circa 37,5 lordi. Basta questo per dire che il sogno dell’Inter, ammesso che esista, è del tutto irrealizzabile.