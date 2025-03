Napoli-Inter si sposta sul mercato: dopo il match si è parlato di uno scambio

La super sfida Scudetto può portare novità anche sul fronte mercato: così Inter e Napoli possono spiazzare tutti, scambio per l’estate

Il discorso Scudetto rimane apertissimo. Si credeva che il big match di scena al ‘Diego Maradona’ potesse indirizzare in un modo o nell’altro la corsa verso il prossimo tricolore, invece Napoli e Inter non si sono fatte troppo male.

È finita 1-1, con i campioni d’Italia in carica che hanno rischiato seriamente di portare a casa i tre punti, almeno fino al gol di Billing negli ultimi minuti del big match. Un testa a testa che con grande sorpresa potrebbe invece portare a novità davvero interessanti in sede di calciomercato.

Inter e Napoli potrebbero mettere in piedi un’operazione che – alla fine dei conti – accontenterebbe tanto Antonio Conte quanto Simone Inzaghi, nel prossimo mercato estivo. Un suggestivo scambio per il quale potrebbero essere già state gettate delle promettenti basi.

Scambio a sorpresa: scambio Inter-Napoli

Non è un mistero che ormai da almeno un paio di anni la dirigenza di Viale della Liberazione abbia messo nel mirino uno dei talenti – spesso inespresso – dei partenopei. Si tratta di Giacomo Raspadori.

Arrivato nell’agosto 2022 sotto l’ombra del Vesuvio e costato complessivamente 32 milioni di euro, l’ex talento del Sassuolo anche quest’anno sta giocando poco. 19 presenze, quasi sempre a gara in corso, con 3 gol, 1 assist e appena 795′ in campo agli ordini di mister Conte. Un bottino scarno rispetto a quelle che sono le potenzialità del 25enne di Bentivoglio che a Inzaghi e Marotta piace tantissimo.

Raspadori rappresenterebbe l’alternativa agli attaccanti attualmente in rosa e – soprattutto – sarebbe la prima pedina da consegnare a Simone Inzaghi in vista delle partenze ormai certe di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ecco quindi che in occasione di Napoli-Inter le due dirigenze potrebbero aver parlato di un clamoroso scambio da provare a mettere nero su bianco tra una manciata di settimane: c’è un nome su tutti che i vertici azzurri avrebbero messo nel mirino già dalla scorsa estate.

Raspadori-Inter, ecco chi vuole Conte in cambio

Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista che alle dipendenze di Inzaghi ha mostrato un certo malessere. Il minutaggio contenuto e la grande concorrenza a centrocampo hanno fatto valutare in più di un’occasione a Frattesi la possibilità di lasciare l’Inter.

Lo scorso gennaio si è parlato con insistenza di Roma, club nel quale si è formato calcisticamente il centrocampista: alla fine, non se n’è fatto nulla e Frattesi è rimasto in nerazzurro. Adesso la situazione potrebbe cambiare, visto che le valutazioni dei due calciatori sono più o meno vicine, intorno ai 30 milioni di euro. Uno scambio, dunque, permetterebbe all’Inter di arricchire il reparto avanzato e al Napoli di aggiungere una certa qualità in mezzo al campo.

Lato stipendi il discorso è molto simile. Frattesi guadagna 2,8 milioni di euro netti all’anno all’Inter, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Stessa scadenza per Raspadori ‘fermo’ a 2,5. In ogni caso, la suggestiva ipotesi di scambio andrà eventualmente discussa a giochi fatti, a fine stagione, quando anche il discorso Scudetto sarà ufficialmente chiuso.