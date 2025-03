Pazza idea Inter, assalto in casa Juventus per il grande colpo

Marotta pronto a scatenarsi con un rinforzo da sogno da consegnare a Simone Inzaghi in estate: occhi in casa Juve, ecco il big

Meno di tre mesi alla fine della Serie A, in un’annata nella quale il discorso Scudetto era e rimane una cosa a tre fra Inter, Napoli e Atalanta, la squadra di Inzaghi può togliersi ulteriori soddisfazioni. No, non si parla di campo, ma di calciomercato.

Dell’idea, una delle tante a dire il vero, che potrebbe balenare nella testa della dirigenza nerazzurra e che potrebbe riguardare da vicino la Juventus. L’Inter deve fare i conti con una rosa forte ed in buona parte completa, ma che in ogni suo reparto ha bisogno di essere svecchiata. In difesa in primis, dove l’età di Acerbi e Darmian pesa non poco. E dove de Vrij, in scadenza il 30 giugno 2025, non è affatto certo di rinnovare.

Parallelamente l’attacco oltre ai certi addii a zero di Correa e Arnautovic, potrebbe pure vedere un vero e proprio ribaltone. Perché Taremi continua a non convincere e dopo appena un anno – davanti ad un’offerta corposa – potrebbe dire addio. Perché Marcus Thuram, a sorpresa, potrebbe ritrovarsi lontano dalla Milano nerazzurra.

Dalla Juve all’Inter: scippo clamoroso

L’ex Borussia Monchengladbach piace tantissimo al PSG, alla ricerca da tempo di un bomber di peso, cinico sotto porta ma che possa pure dialogare coi compagni. Per questo, se il francese dovesse fare le valigie, Marotta potrebbe guardare in casa Juventus.

Occhio a Randal Kolo Muani, 26enne approdato a Torino in prestito secco, senza alcun’opzione di riscatto in favore della Juve. I bianconeri saluteranno Vlahovic, di conseguenza Kolo Muani è una priorità assoluta per Giuntoli, il quale vede nel nazionale francese il profilo perfetto per guidare l’attacco bianconero da qui ai prossimi anni.

Se il PSG insistesse per Thuram, magari arrivando a pagare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel contratto del figlio d’arte, le cose potrebbero rapidamente cambiare. E l’Inter si ritroverebbe tra le mani un tesoretto da sfruttare proprio per Kolo Muani.

Inter, pazza idea Kolo Muani

Dopo appena due stagioni in maglia nerazzurra Thuram potrebbe effettivamente salutare l’Inter e ‘regalare’ una storica plusvalenza alla società di Oaktree.

Kolo Muani, d’altro canto, è un anno più giovane e il suo impatto con la Serie A – in una Juve che non brilla certo né per occasioni create, né per il bel gioco – la dice lunga sul suo talento. Il cartellino potrebbe costare circa 45/50 milioni di euro.

Una cifra non impossibile, a maggior ragione con in tasca il tesoretto di Thuram. Kolo Muani guadagna però 5 milioni netti (9 lordi) a stagione al PSG, cifra di poco inferiore (6) a quello che è l’ingaggio di Thuram a Milano. Un incastro perfetto per l’Inter, meno per la Juve…