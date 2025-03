Shock Serie A: “17 punti in più, la Juve sorpassa l’Inter”

La sfida Scudetto si accende e l’ultima previsione sicuramente non piace molto ai tifosi nerazzurri. Un sorpasso che nessuno si auspica

La Juventus è rientrata in piena lotta Scudetto? Difficile dirlo in questo momento. Sicuramente i sei punti dall’Inter sono un margine minimo e in casa bianconera c’è la volontà di andare a riscattare una stagione fin qui deludente. Dall’altra parte troviamo una squadra come quella nerazzurra che non può più permettersi errori anche perché da dietro non frenano e quindi ci attende una sorta di volata finale davvero molto interessante.

Intanto, però, c’è chi inizia a fare previsioni e immagina anche un possibile sorpasso da parte della Juventus all’Inter. Un qualcosa che in questo momento sembra difficile che possa avvenire per diversi motivi. Ma sappiamo molto bene che il campionato è ancora molto lungo e le sorprese sono dietro l’angolo. I bianconeri sognano la rimonta storica, i nerazzurri devono spingere ancora di più per non incappare in brutte notizie.

Serie A, il ds non ha dubbi: “La Juve poteva essere in testa”

Il futuro non lo si può prevedere, il passato sì e c’è un po’ di rammarico per quanto riguarda la Juventus. I bianconeri hanno fatto molta fatica e la colpa, almeno per Fabio Cordella, è di Giuntoli. Il direttore sportivo, intervenuto ai microfoni di TiAmo Calciomercato, trasmissione in onda sul canale youtube di calciomercato.it, ha bocciato il lavoro fatto dal collega della Vecchia Signora, ma espresso anche un pensiero molto forte: “Se i pali e le traverse si fossero trasformati in gol, la squadra di Motta avrebbe 17 punti in più“.

Lotta a quattro per lo Scudetto?

Le parole di Cordella ipotizzano un sorpasso ipotetico della Juventus ai danni dall’Inter. Sappiamo che nel calcio con i se e con i ma non si va da nessuna parte e per questo motivo bisogna guardare alla realtà dei fatti. La classifica in questo momento dice nerazzurri a +6 sui bianconeri. Un vantaggio importante, ma non rassicurante e per questo motivo si può assolutamente parlare di una lotta a quattro per lo Scudetto.

Ad Appiano Gentile sta crescendo la volontà di dover alzare il ritmo per non incappare in situazioni davvero spiacevoli. Da dietro non hanno intenzione di rallentare e quindi bisognerà provare a non lasciare punti per strada. Naturalmente per farlo c’è la necessità di cambiare ritmo in alcune situazioni e vedremo se questo succederà.

Ritornando alle parole di Cordella, si tratta semplicemente di un piccolo rammarico per quanto riguarda le occasioni sprecate. L’Inter in questo momento ha un vantaggio in classifica conquistato sul campo e proverà a tenerlo fino alla fine.

La Juventus ‘punta’ l’Inter

La Juventus è pronta a lanciare la sfida alle squadre davanti. La speranza è quella di riuscire ad ottenere dei punti importanti a partire dalla sfida contro l’Atalanta e l’Inter spera di non perdere punti per strada per non dare chance di rientrare agli avversari.