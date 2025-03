Bufera Asllani prima di Feyenoord-Inter: “Non sta in piedi, che disastro!”

La scelta da parte di Inzaghi sul centrocampista albanese non sembra convincere proprio tutti. E sui social i tifosi hanno bocciato la possibile decisione

Gli ultimi dubbi saranno sciolti nelle prossime ore, ma Inzaghi sembra avere ormai scelto la formazione che scenderà in campo contro il Feyenoord. La grande sorpresa, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe Asllani. L’albanese sembra aver battuto la concorrenza di Calhanoglu, non al meglio, e dovrebbe essere lui il titolare delle chiavi del centrocampo in terra olandese. Una scelta rischiosa che non sembra convincere pienamente tutti.

I tifosi sui social hanno bocciato duramente la decisione di Inzaghi di schierare Asllani dall’inizio. L’albanese, che tra l’altro è anche diffidato, non ha assolutamente convinto in tutte le altre uscite e il timore è che possa essere autore di una nuova prova negativa. Ma il tecnico nerazzurro ha le idee chiare e darà fiducia ancora al centrocampista albanese.

I tifosi ‘bocciano’ la scelta Asllani

La scelta Asllani non convince i tifosi dell’Inter. Sui social in molti hanno parlato di “un disastro annunciato” e di un giocatore “non in grado di disputare un tipo di partita contro il Feyenoord“. La speranza è che il tecnico ritorni sui suoi passi e scelga magari Calhanoglu o uno tra Zielinski e Frattesi. Ma la decisione più probabile è quella dell’albanese in cabina di regia e a questo punto i supporters nerazzurri sperano in una prestazioni di livello.

Zielinski al posto dell’armeno ci sta.

Asllani al posto di Calha molto meno, ma evidentemente il turco non sta proprio in piedi in questo periodo. https://t.co/LJumpnOGsu — Julian Ross (@JulianRoss79) March 4, 2025

Asllani purtroppo è il peggior calciatore di sempre in fase difensiva e Zielinski è buono solo per le compilation di highlights — Inzaghiano 4.0 (@AntiMarottiano) March 4, 2025

Asllani mamma mia che disastro annunciato — Andrea (@Andrea1140548) March 4, 2025

Inter: le possibili scelte di Inzaghi

Sarà una squadra completamente rivoluzionata quella che scenderà in campo contro il Feyenoord anche a causa di una emergenza sugli esterni. I diffidati, forse un po’ a sorpresa, saranno in campo tutti. Se su Dumfries non avevamo dubbi, su Pavard e Barella qualche incertezza c’era, ma Inzaghi ha preferito non rinunciare a loro.

In porta Martinez, nonostante il ritorno di Sommer. Acerbi spostato a sinistra nei tre dietro con Pavard a destra e de Vrij centrale. Bastoni nel ruolo inedito di quinto di centrocampo insieme a Dumfries. Sulla mediana turno di riposo per Mkhitaryan e Calhanoglu con Barella che dovrebbe essere affiancato da Asllani e Zielinski.

Il grande dubbio rimane in attacco. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di uno tra Taremi e Arnautovic con Thuram in panchina. Alla fine, però, quasi certamente toccherà al francese affiancare Lautaro.

Feyenoord-Inter: le probabili formazioni

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Smal, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, ‘T Zand, Adj; Moussa, Ivanusec, Paicao; Carranza. All. van Persie

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Latuaro, Thuram. All. Inzaghi S.