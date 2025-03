Feyenoord-Inter, catastrofe nerazzurra: 4 squalifiche!

È tempo di Champions League per i nerazzurri. La trasferta olandese, però, è ricca di insidie a partire dalle possibili squalifiche. Inzaghi nei guai

La trasferta in casa del Feyenoord per l’Inter si preannuncia molto complicata per due motivi. Il principale è rappresentato sicuramente da un tifo molto caloroso e da una squadra che in casa riesce a dare sempre il meglio. Questo sicuramente è forse l’insidia più grande per gli uomini di Simone Inzaghi.

Ma c’è anche un’altra questione a cui bisognerà stare molto attenti: stiamo parlando dei diffidati. La situazione infortunati non è delle migliori e se aggiungiamo anche la possibilità di squalifiche, il quadro in vista del ritorno si preannuncia molto critico. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico e se magari si deciderà di sacrificare qualcuno per non dover fare i conti con uno stop per la sfida di San Siro. Questo comunque lo sapremo solamente nelle prossime ore.

Feyenoord-Inter: i giocatori a rischio squalifica

Sappiamo molto bene come Inzaghi ha sempre avuto un occhio di riguardo per i diffidati, ma in questo caso il rischio è quello di non poter fare molta gestione almeno per quanto riguarda gli esterni. Infatti, tra i giocatori a rischio squalifica c’è anche Dumfries. Insieme a lui troviamo Pavard, Asllani, Barella oltre che il tecnico nerazzurro.

Inter: in Olanda possibili rotazioni, ma…

La gestione di Inzaghi della rosa è sempre stata molto attenta. Sappiamo come in passato il tecnico ha risparmiato alcuni diffidati e magari lo potrebbe fare anche in Olanda anche se parliamo di giocatori chiave come Barella e Dumfries. Per loro due un riposo sembra essere escluso. E la speranza da parte di Inzaghi è che almeno l’olandese, vista la situazione sugli esterni non prenda il giallo in terra olandese.

Per il ritorno l’unico recuperabile è Carlos Augusto e, quindi, una eventuale assenza di Dumfries metterebbe in grossa difficoltà il tecnico nerazzurro. Possibile che Pavard precauzionalmente rimanga in panchina visto che Bisseck sta dando tutte le garanzie del caso. Per Asllani rischio squalifica minimo visto che Calhanoglu ha recuperato.

Sicuramente in questo momento le diffide sono un qualcosa a cui prestare la massima attenzione. Soprattutto in una situazione davvero emergenziale come gli esterni.

Obiettivo chiudere il discorso nella sfida di andata

L’obiettivo dell’Inter è sicuramente quello di chiudere il discorso qualificazione già in questa sfida di andata per non doversi prendere rischi in vista del ritorno tra squalificati e indisponibili.