Capolavoro Inter sul mercato: ‘solo’ 31 milioni per un fuoriclasse

I nerazzurri hanno piazzato un colpo di assoluto livello e le prestazioni lo stanno dimostrando. Ed ora forse arriva il più difficile: trattenerlo

L’Inter sul calciomercato si è sempre mossa con convinzione e, soprattutto, grande attenzione, I colpi messi a segno del club nerazzurro sono stati ben ponderati ed ora i frutti si vedono. Da Lautaro a Thuram passando anche per Martinez, un portiere che nelle ultime partite ha dimostrato di essere da grande club.

Ma c’è un altro giocatore che sta facendo la differenza. Prestazioni sempre di alto livello anche in ruoli che non sono propriamente suoi. Fu pagato 31 milioni di euro e in un primo momento non tutti approvarono il suo arrivo. Ora è diventato uno degli idoli assoluti di questa squadra e forse arriva il più difficile: ovvero quello resistere alle sirene di calciomercato. Perché uno come lui non si trova facilmente.

Inter: promozione a pieni voti, un capolavoro

L’Inter si è sempre mossa con l’intenzione di andare a prendere calciatori di livello e che potevano ricoprire anche più ruoli. Una duttilità che ha sicuramente Bastoni. Contro il Feyenoord ha giocato da esterno alto a sinistra ed è stato autore di una prestazione importante. Una sorta di conferma che si tratta di un calciatore di livello assoluto, di spessore internazionale.

Bastoni contro il Feyenoord: prestazione eccellente

La posizione da quinto di centrocampo di Bastoni inizialmente aveva creato alcune perplessità. Nessuno si aspettava che il giocatore potesse ricoprire un ruolo simile alla perfezione. Il difensore nerazzurro, però, non si è fatto assolutamente sorprendere mettendo in campo una prestazione di altissimo livello e la promozione arriva anche dai media il giorno dopo.

“Il simbolo di un’Inter in cui tutti sanno cosa fare. Interpretazione perfetta di un ruolo non suo. Voto 7.5“, scrive La Gazzetta dello Sport.

“Rodaggio di 45 minuti, poi si lascia andare creando i presupposti per il raddoppio di Lautaro. Dentro la prestazione c’è tutto: buoni inserimenti, fase difensiva e attenzione tattica. Voto 7“, il giudizio del Corriere dello Sport.

“C’è pure lui nell’azione del raddoppio. Inizio evidente della maestria con cui ha interpretato il nuovo ruolo. La Uefa avrebbe dovuto dare a lui il premio del migliore in campo. Voto 7.5“, si legge su Tuttosport.

“Sì, già lo sappiamo, è fortissimo come braccetto sinistro. Ma pure come esterno a tutta fascia mica se la cava male! Voto 7“, il nostro giudizio. Bastoni contro il Feyenoord: prestazione eccellente (Lapresse) – interlive.it

Insomma, promozione piena per Bastoni in un ruolo non proprio suo. Ora per lui quasi certamente il ritorno nei tre dietro, ma siamo certi che in caso di emergenza si farà trovare ancora pronto.

Bastoni unico in Europa?

Se non unico a livello europeo, è davvero difficile trovare un giocatore come Bastoni. Centrale, braccetto o esterno di centrocampo, il giocatore ha sempre giocato con tanta qualità e mai abbassato il proprio livello.