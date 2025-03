È già finita la tarantella Inter: “Accordo raggiunto col Bayern”

La telenovela è praticamente finita. Intesa ad un passo con i bavaresi e ufficialità che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni

Iniziano muoversi le squadre sul calciomercato nonostante siamo ancora a marzo. La stagione è pronta ad entrare nel vivo, ma sono diversi i club che stanno progettando il futuro. Anche in viale della Liberazione si sta ragionando su come muoversi per andare a rinforzare la rosa.

Le idee ad oggi sono diverse, anche se non c’è nessuna reale trattativa in corso. Marotta e Ausilio in questo momento sono impegnati a ragionare sui profili finiti nel mirino.

E nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile colpo di livello da parte dei nerazzurri. Niente di concreto o reale, ma un semplice accostamento che ha fatto sognare qualche tifoso. Una ipotesi durata davvero poco tempo visto che, come riferito da Sky Sport Germania, l’accordo con il Bayern Monaco. Ultimi dettagli da risolvere e poi è attesa la fumata bianca.

Calciomercato: niente Inter, firma con il Bayern

Il nome era stato accostato con insistenza all’Inter senza, però, alla fine iniziare una vera e propria trattativa. Kimmich non è mai stato un obiettivo reale per i nerazzurri per diversi motivi a partire dai costi dell’operazione. Da sottolineare anche che il giocatore non ha mai veramente pensato di lasciare il Bayern Monaco ed ora il rinnovo rappresenta sicuramente una notizia molto positiva sia per lui che per i tedeschi.

Mercato: Kimmich rinnova con il Bayern

Il contratto in scadenza e le difficoltà per il rinnovo con il Bayern hanno fatto pensare ad una possibile separazione tra il giocatore e i bavaresi. Vista la situazione l’entourage del giocatore si è mosso per sondare il terreno con altre squadre. Il trentenne stava prendendo in considerazione l’offerta del PSG, ma nelle scorse ore la svolta improvvisa.

Il cda del Bayern Monaco ha dato il via libera al rinnovo e questo ha portato all’accordo verbale con il giocatore. Ora si deve passare a quello scritto, ma non sembrano esserci particolari problemi. Kimmich si appresta a prolungare con i bavaresi e a questo punto tutte le possibilità di approdare in un’altra squadra sono sfumate.

Come precisato in precedenza, il calciatore era stato accostato anche all’Inter. Una voce che in realtà non ha mai trovato conferme. Anzi da parte dei nerazzurri non c’è stato nessun approccio concreto considerato anche i costi di una operazione praticamente quasi impossibile.

Kimmich rinnova, addio Calhanoglu?

Il rinnovo di Kimmich potrebbe portare il Bayern a non forzare la mano per Calhanoglu. L’arrivo del turco sembrava legato al tedesco e quindi ad oggi sembra quasi impossibile un ritorno in Bundesliga per il centrocampista dell’Inter. Poi sappiamo che il calciomercato è ricco di sorprese e, perciò, mai dire mai. Ma la pista ora è freddissima.