Il Manchester United lo vuole, l’Inter spara alto: 50 milioni di euro

Il club inglese pronto a mettere paura ai tifosi nerazzurri: ecco l’idea per portarlo all’Old Trafford durante il mercato estivo, serve una grande offerta

La rincorsa dell’Inter verso lo Scudetto prosegue, con un’idea ben chiara per il futuro. L’estate 2025 porterà ad una vera e propria rivoluzione alla rosa nerazzurra nelle mani di Simone Inzaghi. E le novità, purtroppo per i tifosi nerazzurri, non saranno tutte positive.

In quanto a colpi in entrata sembra chiaro come Beppe Marotta possa focalizzarsi soprattutto su due reparti: difesa e attacco. Il primo necessità della firma di un nuovo centrale, possibilmente giovane e italiano, che rientri nei parametri di ingaggio imposti da Oaktree. Il capitolo legato all’attacco, invece, è decisamente più ingarbugliato.

Via Correa e pure Arnautovic. Se dovesse arrivare un’offerta importante per Taremi – si parla di Saudi Pro League – anche l’iraniano potrebbe salutare. Ma c’è in realtà un altro scenario che riguarda uno dei big insostituibili per Simone Inzaghi finiti da un pò di tempo nelle mire del Manchester United.

Dall’Inter allo United: il big vola a Manchester

I ‘Red Devils’, nonostante l’arrivo di Amorim in panchina, stanno vivendo una stagione drammatica. 14esimo posto in Premier League, quasi più vicini alla zona retrocessione che a quella Champions. In questo scenario apocalittico, il mercato estivo correrà in aiuto del club inglese.

E così Denzel Dumfries potrebbe essere il primo regalo di Jim Ratcliffe per la stagione 2025/26 che, necessariamente, dovrà essere quella del rilancio per il Manchester United. Il terzino olandese – e questa non è una novità – ha sempre avuto grande mercato in Premier League. Le sue caratteristiche, infatti, si sposerebbero alla perfezione con il calcio inglese. Già nel recente passato il nazionale olandese è stato accostato a diversi club: quello di Manchester ma anche Chelsea ed Arsenal.

A questo punto della stagione si può dire tranquillamente come Dumfries – dopo un inizio di annata complicato anche per la questione rinnovo, poi arrivato lo scorso novembre – sia uno dei leader più importanti, dentro come fuori dal campo. L’Inter lo ha blindato fino al 30 giugno 2028 ma la situazione potrebbe finire per cambiare improvvisamente.

Manchester United-Dumfries, così può fare

Il Manchester United in quanto a risorse economiche potrebbe spingersi molto in là pur di convincere Marotta a lasciar partire Dumfries, al termine dell’attuale stagione. L’Inter, a tal proposito, ha le idee chiarissime.

Il club nerazzurro non è totalmente chiuso all’idea di vendere il laterale olandese – ad oggi a quota 35 presenze, con ben 8 gol e 1 assist all’attivo – ma anzi, davanti ad una proposta importantissima, non farebbe troppa fatica ad accettare l’idea di cedere l’ex PSV. 50 milioni di euro, questa la pretesa che la dirigenza di Viale della Liberazione avanzerebbe per dire addio a Dumfries in estate.

Bisognerà capire se e quanto lo United intenderà spingersi per il terzino, avendo anche altre priorità a cui prestare attenzione per rinforzare la rosa di Amorim. Lato stipendio, poi, Dumfries guadagna 4 milioni netti all’anno: i ‘Red Devils’ non faticherebbero a garantirgli un ingaggio di gran lunga superiore, pur di convincerlo a trasferirsi in Premier League in estate.