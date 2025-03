L’Inter copia il Milan, il colpo di mercato è in stile rossonero

Beppe Marotta pianifica un grande colpo per l’estate e imita i cugini rossoneri: così l’Inter può regalarlo a Simone Inzaghi

Vincere in rimonta ha sempre un sapore speciale. Nell’ultimo turno di campionato l’Inter di Simone Inzaghi se l’è vista brutta contro il Monza, con uno 0-2 che ha gelato San Siro. I nerazzurri, però, sono tornati in campo col piglio giusto riuscendo a rimontare ottenendo tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto.

Lo scenario tricolore vede i campioni d’Italia in carica ed il Napoli del grande ex Antonio Conte in prima fila, pronti a lottare fino alla fine per vincere lo Scudetto. Terzo incomodo, ma nemmeno tanto terzo l’Atalanta che ha surclassato la Juve domenica sera.

Nel frattempo, però, è inevitabile che si pensi anche alla prossima sessione di calciomercato, in un’estate che vedrà l’Inter di Inzaghi cambiare parecchio in praticamente ogni reparto del campo.

È già chiaro come la difesa possa accogliere molto presto un centrale di alto livello, in attesa di sapere se uno tra Acerbi, Darmian e soprattutto de Vrij – in scadenza a giugno – saluterà la Milano nerazzurra. A monopolizzare l’attenzione da qualche settimana a questa parte è però un altro profilo che, in attacco, potrebbe varcare i cancelli di Appiano Gentile con una strategia ben calcolata da Marotta.

Marotta imita il Milan: deciso il grande colpo

Il presidente dell’Inter, tra i dirigenti sportivi più navigati del panorama internazionale, potrebbe incredibilmente ‘attingere’ ad un’idea che negli anni scorsi ha portato avanti il Milan, per regalarsi un grande colpo colpo attacco: in quel caso si parlava di Brahim Diaz.

Uno scenario paradossale che vedrebbe i nerazzurri puntare forte sul solito Nico Paz, desiderio conclamato di Inzaghi per rinforzare le linee dietro le punte e per il quale andrà inevitabilmente discusso non solo con la dirigenza del Como ma anche con quella del Real Madrid. La società meneghina ha acquistato dai ‘Blancos’ il cartellino dell’argentino per appena 6 milioni di euro, una manciata di mesi fa.

Adesso il rendimento di Nico Paz ha fatto drizzare le antenne non solo dei dirigenti nerazzurri ma anche quelli di tante altre importanti società sparse per l’Europa. Ecco perché Marotta potrebbe spingere sull’acceleratore per anticipare la concorrenza, offrendo al club di Florentino Perez uno scenario praticamente identico a quello già ricalcato col Milan per la firma di Brahim Diaz, rimasto in rossonero dal 2020 al 2023.

Nico Paz-Inter, i numeri del grande colpo

Prestito con diritto di riscatto in favore del club di Oaktree, ma le ‘Merengues’ manterrebbero un controriscatto nel caso in cui nei prossimi due anni dovessero cambiare idea e decidere di puntare sul fantasista classe 2004.

Nico Paz, al momento sotto contratto con il Como fino all’estate 2028, è evidente come sia destinato a palcoscenici di altro rango già nell’immediato. E così l’opzione nerazzurra – il riscatto potrebbe essere fissato intorno ai 25 milioni di euro – potrebbe diventare rovente da qui a qualche settimana. Paz a Como ha segnato 6 reti con 5 assist vincenti in 26 presenze complessive in Serie A: numeri, evidentemente, destinati a crescere nell’immediato futuro.

Il Real, che al momento mantiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita del ragazzo (magari proprio all’Inter) attende il passo avanti dei nerazzurri per sedere al tavolo delle trattative: Nico Paz, nell’estate 2025, potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter.