Inter, svolta Donnarumma: cifra mostruosa per chiudere

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere in sede di calciomercato: il portiere è stato accostato all’Inter nelle ultime settimane

Quella contro il Liverpool è stata finalmente la partita di Gianluigi Donnarumma. L’avverbio suona quasi spontaneo, visti i trascorsi del portiere in Champions League e le pagine negative scritte tra i pali del PSG nella massima competizione europea. Contro i Reds, invece, ha vissuto una serata fantastica finita tra i sorrisi e gli abbracci di compagni e tifosi.

L’italiano è riuscito a parare ben due rigori ai diretti avversari, confermando la sua ottima tradizione dagli undici metri. Il Liverpool si è dovuto arrendere al suo istinto e ai suoi mezzi fisici, che lo rendono uno dei migliori in assoluto in circolazione, nonostante i tanti commenti negativi e le prestazioni a corrente alternata negli ultimi anni.

Dopo la serata di Champions, potrebbe essere cambiato anche il suo futuro. Il contratto di Donnarumma scadrà a giugno 2026 e, a un certo punto, le trattative per il rinnovo sembravano già a un punto morto. Il portiere è stato accostato a più riprese all’Inter, ma per i nerazzurri il colpo resta piuttosto difficile per diverse ragioni – soprattutto la prossima estate, visto che bisognerebbe pagare anche il cartellino del portiere.

Il futuro di Donnarumma resta in bilico: occhio anche al Manchester City

Il PSG ha voglia di rinnovare il contratto del portiere. Ma il suo attuale ingaggio è già decisamente alto per un estremo difensore: considerando la parte fissa e quella variabile siamo sui 10 milioni di euro netti a stagione. I francesi non vorrebbero perderlo, ma vogliono anche abbassare il monte ingaggi, per cui la sua permanenza non è affatto scontato.

L’Inter potrebbe inserirsi nel 2026, ma dovrà fare i conti anche con un’importante concorrenza. Sul portiere potrebbe inserirsi il Manchester City: il club capitanato da Guardiola ha messo nel mirino Diogo Costa, ma potrebbe pensare anche a Donnarumma.

Occhio anche all’Arabia Saudita, che potrebbe tentare di convincere il portiere italiano con una maxi offerta e soddisfare tutte le sue richieste economiche. Insomma, la situazione dell’ex Milan va ancora monitorata con grande attenzione anche per quanto riguarda l’Inter. Se non dovesse rinnovare e arrivare a scadenza a giugno 2026, i nerazzurri faranno un tentativo cercando di convincere in primis il calciatore e il suo entourage.