Donnarumma all’Inter: le cifre e la fattibilità dell’affare

Il portiere del PSG potrebbe presto tornare in Serie A: la suggestione nerazzurra e le cifre di una operazione che sarebbe a dir poco clamoroso

Il pari allo scadere nel derby ha evitato una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della beffa. Tra pali e gol annullati, l’Inter di Simone Inzaghi chiude con un 1-1 la sfida contro il Milan, grazie alla rete di de Vrij allo scadere.

Dal campo al calciomercato, c’è una suggestione che, tuttavia, si sta prendendo l’attenzione più di altre. Si parla, chiaramente, della possibilità che Gianluigi Donnarumma possa, presto o tardi, diventare il nuovo portiere nerazzurro. Per i milanisti l’estate 2021 è stata quella di uno degli addii più dolorosi e controversi della recente storia rossonera: quello del portiere classe 1999.

L’estremo difensore campano, dopo una serie di tira e molla per il rinnovo, decise di andare a scadenza contrattuale, tradendo il club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio per approdare al PSG. Un affare per i parigini che, gratis, si sono ritrovati tra i pali uno dei portieri più forti al mondo.

Inter, colpo Donnarumma: si può solo così

Adesso che ‘Gigio’ ha 25 anni ed il suo contratto si avvicina alla scadenza, si fa strada l’ipotesi Inter. Una possibilità, tuttavia, complicata per diversi motivi. Ma le cifre del potenziale affare esistono già.

Con Yann Sommer che compirà 37 anni il prossimo dicembre ed il contratto in scadenza nel 2026, è inevitabile che la dirigenza di Viale della Liberazione pensi ad un degno sostituto. Donnarumma-Inter è un affare affascinante ma straordinariamente complicato.

Donnarumma-Inter, i conti non tornano

Il contratto di Donnarumma col PSG scadrà tra un anno e mezzo come quello di Sommer con l’Inter. Prima, dunque, è difficilissimo pensare ad un colpo nerazzurro. Perché i costi sono elevatissimi e Marotta, in prima battuta, dovrebbe convincere Gigio a tagliarsi e non di poco lo stipendio. Un sacrificio tutt’altro che scontato.

Tra alti e bassi e con costi quasi proibitivi quella legata a Donnarumma, per il momento, resta una suggestione intrigante. Nulla di più. Bisognerà capire, eventualmente, se e come incastrare tutto: dal punto di vista economico, però, i numeri dicono già tutto. E se ne parlererebbe eventualmente soltanto nell’estate 2026, a zero. Prima è quasi impossibile.

Per il post Sommer, come raccolto in esclusiva da Interlive.it, il preferito è Carnesecchi dell’Atalanta, un profilo decisamente più in linea alle direttive di Oaktree.