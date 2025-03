Inter, doppio colpo in Serie A: arrivano con i soldi di Lautaro

Indiscrezione clamorosa: l’Inter potrebbe chiudere un doppio affare in Serie A grazie al proprio capitano. Tutti i dettagli

Tra campo e calciomercato prendono forme le strategie future dell’Inter. Marotta e Ausilio – già da diverse settimane – stanno studiando le prossime mosse per rinforzare il gruppo nerazzurro. In tal senso potrebbe esserci una novità semplicemente pazzesca.

Una delle situazioni che, a sorpresa, potrebbe sconvolgere il mercato dell’Inter riguarda Lautaro Martinez. Il capitano dei nerazzurri non sta vivendo una delle sue migliori stagioni della carriera e – in ottica cessioni – può risuonare forte l’allarme riguardo la potenziale partenza del ‘Toro’ per fare cassa. Si vocifera da mesi della possibilità che almeno un big di Inzaghi possa fare le valigie e salutare la Milano nerazzurra.

Da Marcus Thuram, che piace tantissimo al PSG e non solo, fino a Calhanoglu che rimane nel mirino del Bayern Monaco per i mesi estivi. A questo punto Marotta potrebbe anche decidere di lasciar partire la punta argentina per una cifra importantissima che verrebbe investita su due colpi da urlo. Occhi puntati in Serie A.

Via Lautaro per due ‘stelle’ della Serie A?

Nel recente passato il nome di Lautaro Martinez è stato accostato con costanza ai più grandi club europei: Atletico Madrid e Barcellona su tutti, nella Liga, ma anche molte altre società di Premier League. Valutazione? Si parla di almeno 100 milioni di euro.

Cifra che, se l’addio del capitano – 38 presenze, 17 gol e 6 assist ad oggi – si dovesse concretizzare, finirebbe subito per il mercato in entrata. A tal proposito ci sono due nomi nel mirino ed un club in particolare – l’Atalanta – da cui attingere. La bottega della ‘Dea’ è notoriamente cara, così la dirigenza di Viale della Liberazione dovrebbe fare i conti con la valutazione del cartellino di Mateo Retegui. Sembrerebbe poter essere lui il grande colpo estivo dell’Inter, stando a quanto riferito da ‘europacalcio.it’.

L’ex attaccante del Genoa è seguito da mesi, da vicino, dai vertici nerazzurri. Ma non solo. Perché anche altri grandi club europei sembrerebbero interessatissimi alla firma di Retegui che a Bergamo sta mostrando grandi cose. 25 gol e 5 assist in 39 apparizioni, capocannoniere della Serie A davanti a Moise Kean. Numeri da vero top, considerato ad oggi uno dei migliori centravanti in circolazione per duttilità e doti tecniche.

100 milioni sul piatto: non solo Retegui dall’Atalanta

L’incipit arriverebbe dal possibile assalto a Mateo Retegui ma la punta della Nazionale azzurra non sarebbe l’unica sorpresa: un’altra stella dell’Atalanta potrebbe salutare Gian Piero Gasperini per diventare uno dei grandi protagonisti dell’Inter del futuro.

Parliamo chiaramente di Giorgio Scalvini, 21enne di Chiari che l’Inter segue da tempo. Un centrale fortissimo nel gioco aereo, nell’impostazione della manovra ma anche in marcatura. Una scelta che svecchierebbe la retroguardia di Inzaghi dove anche de Vrij, in scadenza il prossimo 30 giugno, è in bilico.

Marotta proverebbe a mettere sul piatto per il pacchetto che comprenderebbe sia Retegui che Scalvini una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Un doppio colpo dalla Bergamo nerazzurra, con l’Atalanta che potrebbe con quella cifra dare il via alla rivoluzione tanto attesa in estate, quando anche Gian Piero Gasperini lascerà – molto probabilmente – la ‘Dea’. Staremo a vedere.