Allerta meteo e Rinvio Atalanta-Inter: cosa sta succedendo

La situazione meteorologica in Italia è in continua evoluzione e si preannuncia un weekend molto complicato in Serie A: gli ultimi aggiornamenti

La giornata di Serie A potrebbe essere condizionata dal maltempo. Ormai da diverse ore sulla nostra penisola è presente una perturbazione che sta procurando diversi disagi in particolare al Centro-Nord. Una situazione che potrebbe avere un peso importante sullo sviluppo del weekend calcistico. Per il momento siamo nel campo di ipotesi considerato che nessuna decisione è stata presa dalle autorità locali.

La speranza dei tecnici è che tutto si possa svolgere senza rinvii. Siamo in una fase di campionato in cui trovare una data per il recupero non è assolutamente semplice. Ma, come abbiamo visto in passato per Bologna-Milan, la priorità è rappresentata sempre dalla sicurezza degli spettatori e quindi bisognerà capire meglio l’evoluzione di tutto prima di avere un quadro più chiaro.

Le partite a rischio

Ma quali sono le partite a rischio? In questo momento i fari sono principalmente puntati su Toscana ed Emilia Romagna quindi Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio potrebbero non disputarsi per la situazione meteorologica. E la sfida tra Atalanta ed Inter? Per adesso non sembrano esserci particolari rischi visto che la Lombardia non è stata assolutamente colpita da questa perturbazione che sta mettendo in ginocchio anche il Centro-Sud.

Il meteo di Atalanta-Inter

La situazione meteo in Lombardia è positiva. La perturbazione sta colpendo principalmente Toscana ed Emilia-Romagna e quindi per il match di domani sera non sono previste particolari situazioni emergenziali. A, meno di clamorose sorprese dell’ultima ora, la partita di Bergamo si disputerà regolarmente.

Le previsioni meteo, infatti, sorridono alle due squadre. Per domenica è previsto cielo nuvoloso, ma senza piogge. Quindi il campo sarà destinato ad essere uno dei migliori e si potrà vedere un match divertente visto che parliamo di due squadre che a prescindere giocano bene e a visto aperto.

Il mancato rischio rinvio è anche un’ottima notizia per quanto riguarda l’Inter. Alla ripartenza dopo la sosta sono diversi gli appuntamenti in programma e uno slittamento di questa sfida rischiava di complicare ancora di più la situazione. Ora, però, è tempo di pensare al campo e provare a conquistare i tre punti che sono d’oro per la classifica.

Sfida Scudetto a Bergamo

I fari sono puntati tutti su Bergamo visto la sfida Scudetto. I nerazzurri contro la Dea sono in serie positiva ormai da diverse partite e la speranza è che si possa continuare il trend anche in questa domenica.