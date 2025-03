Inter, infortunio serio e niente Nazionale: torna ad Appiano

Una buona o una cattiva notizia per Simone Inzaghi? Talvolta, la conferma di un infortunio può dare tranquillità al tecnico

Al termine della sfida contro l’Atalanta in campionato, Simone Inzaghi ha fatto il punto sugli infortuni, spiegando che anche prima del match c’erano vari giocatore affaticati o comunque alle prese con terapie. “Speriamo di recuperare i quattro infortunati dopo la sosta“, ha dichiarato l’allenatore nerazzurro, escludendo a priori il nome di Zielinski, che ne avrà come minimo per un paio di mesi.

“Dumfries“, ha continuato il tecnico, “sembrava tranquillo, speriamo che l’Olanda dia un responso buono, ma c’è fiducia di riaverlo presto“. Una notizia buona, per fortuna, è già arrivata dalla Polonia. Nicola Zalewski, il laterale che l’Inter ha preso in prestito dalla Roma, non risponderà alla convocazione della sua nazionale. Il ragazzo, dunque, non raggiungerà neanche in ritiro: resterà a Milano per recuperare dall’infortunio al polpaccio. Al suo posto il ct Probierz ha già convocato Dominik Marczuk.

Tale soluzione arriva probabilmente grazie al lavoro diplomatico messo in atto dalla dirigenza nerazzurra. Suonava infatti quantomeno singolare che la nazionale polacca avesse deciso di convocare un giocatore fermo da alcune settimane per infortunio. E così, in extremis, la Federcalcio polacca ha deciso di ritirare la convocazione di Zalewski, permettendo a Inzaghi di averlo a disposizione ad Appiano.

Zalewski non si muove: gli uomini a disposizione di Inzaghi

L’ex Roma è ancora fermo per infortunio a causa di un risentimento al soleo della gamba destra riscontrato il 24 febbraio scorso. Ce la farà a tornare a disposizione per la sfida all’Udinese del 30 marzo? La speranza di Inzaghi è che possa recuperare anche al 100%. Ed è quello che vuole anche il giovane polacco, consapevole che il momento è quello più propizio per giocarsi le sue carte, farsi notare e spingere dunque l’Inter a riscattarlo dal club giallorosso.

Il giovane laterale sarà dunque impegnato in un programma di recupero con l’obiettivo di essere pronto per la prima sfida dopo la sosta al Meazza contro l’Udinese, laddove è possibile che il tecnico opterà per un largo turn-over. Rimarranno a Milano anche de Vrij, non convocato dall’Olanda, e Dimarco, non convocato dall’Italia. L’altro calciatore da recuperare è Darmian. Oggi è arrivata poi la notizia che anche Denzel Dumfries, uscito durante la sfida contro la Dea solo per questioni precauzionali, non andrà in nazionale. L’esterno olandese riposerà un paio di giorni e sarà poi valutato dai medici nerazzurri.

Inzaghi sa già che lavorerà durante la sosta con Sommer e Martinez, con de Vrij, Acerbi, Carlo Augusto, Darmian, Dumfries, Dimarco, Zalewski, Mkhitaryan e Correa. Molti dei quali potrebbero partire dal 1′ contro l’Udinese. Contro i friulani non ci sarà di sicuro Bastoni, che è stato espulso per doppio giallo contro l’Atalanta. Il difensore era già diffidato, dovrà quindi scontare un turno di squalifica nella prossima gara di campionato contro l’Udinese, alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, dopodiché, contro il Parma, scenderà in campo da diffidato.

Allungo sul Napoli di Conte

L’Inter, in questo momento, è a +3 sul Napoli di Antonio Conte. Nelle ultime gare gli azzurri hanno avuto un netto calo di rendimento. Hanno pareggiato 1-1 con Roma e Udinese, poi hanno pareggiato 2-2 con la Lazio. Hanno perso 2-1 contro il Como, pareggiato 1-1 contro l’Inter in casa, vinto 2-1 contro la Fiorentina e poi di nuovo pareggiato 0-0 con il Venezia.

E ora Conte sa di non poter più sbagliare: deve fare bottino pieno contro Milan e Bologna, due squadre difficili. Altrimenti c’è il rischio che l’Inter possa allungare ulteriormente, dovendo affrontare Udinese e Parma. Impossibile fare calcoli. Lo stesso Napoli, dato in crisi, aveva convinto contro Inter e Fiorentina giocando due ottime partite. Il calcio è fatto di momenti, e Conte non getterà mai la spugna per 3 punti di svantaggio.

L’Inter deve dunque procedere partita per partita, sapendo che già contro l’Udinese non sarà affatto facile. Anche in considerazione dell’impegno in Champions dopo pochi giorni e la necessità di non affaticare troppo i titolari che torneranno da lunghi viaggi.