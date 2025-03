Ufficiale l’accordo con l’Inter: Fabrizio Romano conferma tutto

Arriva la conferma dell’esperto di mercato: c’è l’accordo fra club e giocatore. L’Inter ha praticamente chiuso

Aurelio De Laurentiis non ne sarà entusiasta. E la stessa delusione provata dal presidente del Napoli si sarà già estesa anche Oltremanica, dove tanti club di Premier League sembrano ormai pronti ad aggredire la preda. L’Inter aveva deciso da tempo di bloccare il talento: l’annuncio dell’accordo arriva prima del previsto. Così come confermato da Fabrizio Romano, l’Inter ha trovato un accordo per il nuovo contratto di un attaccante che potrebbe tornare utile già a giugno, per il Mondiale per Club.

Si tratta di Francesco Pio Esposito, che è pronto a legarsi al club nerazzurro fino a giugno 2030. Sull’ingaggio non ci sono ancora dettagli. Ma la sensazione è che il club nerazzurro voglia blindare la giovane punta attualmente in prestito secco allo Spezia in Serie B con uno stipendio flessibile. Cioè impostato su una base fissa destinata a salire di stagione in stagione e in base a degli obiettivi sportivi come presenze in Serie A e goal.

L’interesse dei tanti club della Premier League non si è ovviamente smorzato. Lo stesso De Laurentiis, che nei mesi scorsi ha corteggiato a lungo il procuratore dei due fratelli Esposito (Sebastiano e Francesco Pio), potrebbe anche provare ad avanzare un’offerta a giugno. Ma l’Inter, dopo il rinnovo, torna in una posizione di netto controllo sul cartellino e sul futuro sportivo del goleador.

Riguardo al Mondiale per Club, l’Inter non sa ancora bene se il ragazzo potrà essere arruolabile. L’impegno dei nerazzurri negli USA corrisponde infatti all’arco temporale dell’Europeo U21. Il ragazzo potrebbe dunque essere costretto a rispondere alla chiamata del ct Carmine Nunziata.

“L‘Inter ha trovato un nuovo accordo per l’attaccante ventenne Francesco Pio Esposito, valido fino a giugno 2030“, scrive Fabrizio Romano. “Lo stipendio migliorerà di stagione in stagione anche in base a obiettivi specifici, dato che Esposito firmerà presto“.

Già ieri Mario Giuffredi, l’agente del ventenne nato a Castellammare di Stabia, aveva confermato il rinnovo del contratto del ragazzo con l’Inter fino al 2030, dichiarandosi soddisfatto per la dimostrazione di fiducia del club nei confronti del suo assistito.

“Abbiamo trovato un accordo con l’Inter per il rinnovo fino 2030: aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l’accordo ma la questione è chiusa“, ha dichiarato il procuratore, che nel recente passato aveva anche ammesso di averlo proposto pure al Napoli e di aver parlato più volte di lui con Morgan De Sanctis e De Laurentiis.

Le reti del giovane attaccante potrebbero rivelarsi fondamentali per la promozione dello Spezia in Serie A. E, in caso di passaggio in A del club ligure, l’Inter potrebbe anche pensare a farlo rimanere lì per il terzo anno consecutivo. Molto dipenderà dalla sua possibile partecipazione al Mondiale per Club. Inzaghi, infatti, potrebbe anche valutarlo come un elemento già utile alla sua Inter per la prossima stagione.

Parliamo di un attaccante che alla sua seconda stagione in Serie B ha già raggiunto 14 goal: uno score che lo rende il miglior marcatore della serie cadetta. Un ragazzo che ha bruciato le tappe prima con la Primavera nerazzurra e poi fra i grandi con la maglia dello Spezia.

