Atalanta distrutta dall’Inter, doppio colpo di Marotta dai bergamaschi

Il calciomercato dei nerazzurri vicino ad una incredibile svolta: Marotta ne prende due dall’Atalanta, Inter show per l’estate

In campo si sono recentemente affrontate in una gara che ha visto la squadra di Simone Inzaghi trionfare per 2-0 grazie alle reti di Carlos Augusto e capitan Lautaro. Oggi l’intreccio dal campo può passare in sede di calciomercato, con Beppe Marotta che guarda con enorme interesse ai gioielli di Gian Piero Gasperini.

Non è la prima volta che la dirigenza interista osserva impaziente di preparare un’offerta concreta le gemme dell’Atalanta e adesso – anzi – Marotta sembrerebbe interessato a portarne ben due ad Appiano Gentile.

D’altronde, si sa, la dirigenza di Viale della Liberazione ha le idee chiare su dove e come rinforzare una rosa già molto competitiva ma che in alcune zone del campo – negli ultimi mesi – ha comunque mostrato ampi margini di miglioramento. Ecco dunque che un doppio colpo dalla società bergamasca potrebbe presto tramutarsi in realtà.

Dall’Atalanta all’Inter, i dettagli

Il primo nome che Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero provare a portare ad Appiano Gentile tra pochi mesi è quello di Davide Zappacosta.

L’ex laterale del Chelsea, 32 anni, vedrà scadere il suo contratto con l’Atalanta il 30 giugno 2025. Un’occasione più unica che rara per i vertici meneghini di puntare su un terzino di esperienza e sicuro rendimento, schierabile con ottimi risultati sia a tutta fascia che da quarto di difesa. Zappacosta, classe 1992, arriverebbe quindi a parametro zero. Si tratta di un nome che già da mesi è balzato tra i preferiti di Marotta che punta a rinforzare le corsie esterne.

Ad oggi, in quella che rischia di essere la sua ultima stagione con la maglia della ‘Dea’, ha racimolato 35 presenze con 5 reti e addirittura 8 assist vincenti tra campionato e coppe. Il suo contratto con l’Atalanta, che scadrà tra tre mesi, racconta di uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione.

Inter, non solo Zappacosta: super colpo estivo

Zappacosta sarebbe una scommessa già vinta, visto lo stipendio decisamente alla portata ed il fatto che la dirigenza interista non sarebbe costretta a pagare alcun indennizzo per il cartellino dell’esperto laterale.

Il ‘sogno’ interista è però un altro atalantino: Giorgio Scalvini. Il centrale cresciuto nelle giovanili della ‘Dea’ è stato a lungo fermo per infortunio. Recentemente è ritornato in campo ma un guaio alla spalla lo terrà ai box fino a maggio: la sua avventura con la squadra di Gasperini potrebbe essere ai titoli di coda. Il 21enne, in scadenza il 30 giugno 2028, ha un ingaggio di 1,5 milioni a stagione.

L’Inter, d’altro canto, dovrebbe fare i conti con una richiesta della dirigenza bergamasca di circa 40 milioni di euro per il cartellino del centrale, considerato tra i migliori in Italiana in quella zona del campo.