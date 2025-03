Colpo di scena Inter: “Accordo raggiunto col Real Madrid”

Nonostante manca ancora diverso tempo a luglio, molte trattative sono ormai entrate nel vivo. E c’è un aggiornamento importante per i nerazzurri

In viale della Liberazione si lavora sul calciomercato. Marotta e Ausilio ormai da settimana stanno visionando alcuni giocatori per capire se possono essere da Inter. Tra i profili che nelle ultime settimane sono stati accostati con insistenza al club nerazzurro ci sono quelli di Nico Paz e Arda Guler. Il primo è in forza al Como, ma il Real Madrid ha la possibilità di riscattarlo. Il secondo è di proprietà dei Blancos, ma continua a trovare davvero poco spazio con Ancelotti in panchina.

Due giocatori che si sposano alla perfezione con la linea Oaktree, ma difficilmente arriveranno entrambi in nerazzurro. Il ruolo è molto simile e quindi l’Inter, in caso di via libera da parte di Marotta e Ausilio, punterà solo su uno dei due. E intanto nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro.

Inter: novità di calciomercato, accordo con il Real Madrid

L’Inter continua a restare alla finestra sia per Nico Paz che per Arda Guler. Una doppia operazione non facile per diversi motivi, ma Marotta è pronto ad approfittare di qualsiasi spiraglio. E, intanto, SportMediaset svela come su uno dei due giocatori ci sarebbe già un principio di accordo con il Real Madrid.

Mercato Inter, si allontana Nico Paz? La decisione degli spagnoli

Il primo obiettivo è sicuramente Nico Paz. Sappiamo che Inzaghi lo ha individuato come il giocatore ideale per la sua Inter, ma si tratta di una operazione non semplice. Il Real Madrid, infatti, avrebbe deciso di non esercitare il diritto di recompra nei confronti del giocatore e lasciarlo ancora al Como per un altro anno. Il discorso per ora è rinviato al 2026. Ma attenzione ad una possibilità che potrebbe cambiare la situazione.

L’Inter, infatti, da tempo è in pressing sull’argentino e non è da escludere che possa essere proprio Nico Paz a chiedere di fare un salto di qualità e approdare in nerazzurro. In quel caso il Real Madrid eserciterebbe il diritto di recompra per poi magari cederlo ai nerazzurri per una cifra intorno ai 25-30 milioni per mantenere il diritto di riacquisto a 60.

Parliamo naturalmente di ipotesi. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni da parte di tutti i club. Al termine della stagione il Real Madrid e il Como prenderanno la decisione definitiva e capiremo anche quale sarà la volontà di Nico Paz. Intanto l’Inter resta alla finestra.

Arda Guler alternativa a Nico Paz?

In caso di fumata nera per Nico Paz, non è da escludere che l’Inter possa andare con forza su Arda Guler. Il turco è pronto a lasciare il Real Madrid soprattutto con una conferma di Ancelotti in panchina.