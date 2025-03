Dal Milan all’Inter: colpo a sorpresa a centrocampo

Inter e Milan sono interessate direttamente da un colpo molto interessante a centrocampo: darebbe ordine e qualità ai nerazzurri

Gli intrecci sul calciomercato tra Inter e Milan non sono mai mancati nel corso degli anni. Spesso le due big italiane sono finite a interessarsi degli stessi obiettivi, creando delle sfide che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Altre volte, ci sono stati dei trasferimenti diretti che hanno fatto le fortune dell’una o dell’altra squadra.

Presto la storia potrebbe ripetersi per un nome proveniente dalla Serie A, un talento che farebbe comodo a entrambi i club. La zona interessata è ancora una volta il centrocampo: vi stiamo parlando da settimane del duello che sta andando in scena per decidere il futuro di Samuele Ricci, regista del Torino ritenuto il profilo ideale da entrambe le società.

Le mire delle milanesi, però, non si limitano al calciatore granata, dato che un altro profilo sembra stuzzicare non poco le due dirigenze. Gioca nel Como e a tratti è riuscito a mettere in mostra delle qualità impressionanti nella gestione del pallone e dei tempi di gioco.

Perrone accende una nuova sfida tra Inter e Milan: i termini dell’affare

Maximo Perrone non avrà avuto gli onori e i titoli di giornale di Nico Paz o Diao, ma è un altro dei talenti su cui Cesc Fabregas ha puntato forte e che sta mettendo in mostra in questa stagione. D’altronde le sue caratteristiche sono ideali rispetto alle esigenze dell’allenatore, che da mediano puro predilige un calciatore bravo nell’impostare e dare i tempi al gioco.

L’argentino è capace di fare tutto questo, anche se deve crescere ancora in copertura e nello spezzare le giocate avversarie. Arrivato in prestito dal Manchester City, ha già totalizzato 18 presenze mettendo a referto due assist. I margini di crescita sono enormi, e per questo Inter e Milan l’hanno individuato come alternativa davanti la difesa.

Vi abbiamo parlato dell’interesse dei nerazzurri già nelle scorse settimane: presto l’Inter potrebbe iniziare i contatti con il Manchester City per capire le condizioni dell’affare. Al momento la valutazione è ancora bassa, intorno ai 10 milioni di euro, e non sarebbe un problema spenderli se prima dovesse partire Kristjan Asllani per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Un nuovo derby di mercato è all’orizzonte, anche se di vere e proprie trattative ancora non ne sono iniziate.