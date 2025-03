Dall’Italia all’Inter, Inzaghi in pressing: la verità sul colpo in Serie A

Sono i giorni dell’Italia che a breve sfiderà la Germania: l’Inter segue con attenzione un calciatore azzurro

La strategia di Marotta e i colpi italiani non sono di certo una novità nella carriera del presidente nerazzurro. Ha più volte dimostrato di avere una particolare predilezione proprio per gli acquisti che hanno già fatto bene e dimostrato il loro valore in Serie A. E così ha costruito diverse squadre vincenti.

Per questo, anche durante la sosta per le Nazionali, i nerazzurri potrebbero essere spettatori interessanti di quello che combinerà la squadra di Luciano Spalletti contro la Germania. E Simone Inzaghi sa già verso chi puntare il mirino. Nella conferenza stampa che ha preceduto la partita, il Ct dell’Italia ha speso grandi parole per Nicolò Rovella.

È stato il modo per esprimere grande fiducia e apprezzamento per un giovane che si sta consacrando nel cuore del gioco della Lazio, capace di garantire qualità e continuità nel possesso, sia in copertura sia nell’impostazione della manovra. Come vi abbiamo riportato già diverse settimane fa, il ragazzo piace parecchio all’Inter e Inzaghi gradirebbe averlo in rosa, sia per caratteristiche tecniche che morali.

Italia, l’Inter continua a seguire Rovella: l’affare è molto complicato

Il gradimento nerazzurro, però, è destinato a restare tale, almeno per il momento. È vero che diverse cose potrebbero muoversi in mediana, dato che l’Inter ascolterebbe offerte importanti per Hakan Calhanoglu e anche Asllani non è intoccabile, ma la Lazio non vuole perdere il perno del suo gioco.

Rovella è apprezzato a qualsiasi livello nell’universo biancoceleste e la sensazione è che possa crescere ulteriormente nel prossimo anno e mezzo. Claudio Lotito resta un presidente molto difficile con cui trattare, per cui è molto difficile che si convinca a cedere uno dei suoi pupilli prima del tempo e per cifre basse. Ora servirebbero almeno 40 milioni di euro per smuoverlo, una cifra altissima per le casse nerazzurre.

L’altro elemento decisivo è che non è cambiata neppure la volontà di Rovella. Il regista si trova molto bene, non solo alla Lazio, ma proprio nella Capitale. Si è adattato al meglio alla città di Roma e non vuole spostarsi, non per il momento. In futuro si vedrà e va certificato il pressing dell’Inter e di Inzaghi, ma al momento l’affare resta quasi impossibile.