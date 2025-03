Inter, Dimarco al Barcellona: “70 milioni di euro”

Koundé è un jolly sempre utile in rosa, ma il Barcellona sta puntando a un nuovo laterale destro: il sogno è l’interista

Sulla fascia sinistra, Flick, così come aveva già fatto Xavi, sta sfruttando molto Jules Koundé, che però non è mai stato un terzino di ruolo. Il francese, anche quest’anno, sta rispondendo positivamente, fornendo parecchi assist. Sembra tuttavia che i blaugrana mirino a un profilo più importante per poter disporre di maggiore qualità alla fascia mancina.

A Què t’hi Jugues! Bojan Krkic e Bruno Alemany hanno stilato una lista di giocatori che potrebbero far tornare il Barcellona sul tetto del mondo. Per tradizione, il Barça è il club che mette al centro del proprio gioco la tecnica e la qualità degli interpreti. Ma da qualche anno sembra che i tifosi non siano del tutto soddisfatti nei nomi presenti in rosa. Certo, ci sono calciatori come Yamal, Gavi, Pedri, Raphael, Ansu Fati e Cubarsi che garantiscono anche oggi tanta qualità… Ma da più parti si levano richieste alla proprietà affinché rinforzi la rosa.

Ebbene, per la fascia sinistra, Krkic ha fatto il nome di Federico Dimarco, indicandolo come un giocatore che potrebbe fare benissimo nel Barcellona. Subito dopo aver evocato l’interista, l’ex calciatore spagnolo ha aggiunto che si tratterebbe di un colpo difficile: “Dimarco è oggi impossibile: chiedono 70 milioni di euro“.

Barcellona: rivoluzione sulla fascia sinistra, piace Dimarco

Il Barcellona non venderà mai Koundé, che ha ancora ventisei anni e si è sempre dimostrato un giocatore utilissimo al club. Ciononostante potrebbe investire per trovare un nuovo laterale sinistro adatto al gioco dell’allenatore tedesco. Il discorso potrebbe valere anche per la fascia destra.

Bruno Alemany e Bojan Krkic hanno delle idee abbastanza chiare su quale terzino destro vorrebbero vedere con la maglia del Barcellona. Fanno tutti e due il nome di Andrea Cambiaso della Juventus, che piace molto anche in Premier. Sulla fascia sinistra, invece, a parte Dimarco, vengono fatti i nomi di Alvaro Carreras del Benfica e Nuno Mendes del PSG.

Ad Alemany piacciono molto anche De Cuyper del Club Brugge e Milos Kerkez, terzino sinistro ventunenne del Bournemouth. Sempre sulla sinistra, occorrerebbe poi anche un nuovo esterno offensivo. Il nome che piace ai due ex è quello di Lookman dell’Atalanta.

Occhi anche su Leao

In attacco, però, a livello dirigenziale, il nome più caldo è ancora quello di Nico Williams, già corteggiato a lungo l’estate scorsa. Allora, il ventiduenne di Pamplona decise di rimanere all’Athletic Bilbao, spaventato dal fatto di poter fare la panchina nel Barcellona. Oggi, però, la presenza nel club blaugrana di Hansi Flick potrebbe convincerlo a rivedere la propria posizione.

Al Barcellona non c’è una solidissima situazione finanziaria. E per prendere Williams bisognerebbe spendere circa 55 milioni (il costo della clausola di rescissione). In questo senso, ci si aspetta che il colpo possa essere portato a termine solo dopo che il club avrà incassato da cessioni importanti.

Il punto è che Nico pretende anche un posto da titolare, in una squadra dove ci sono altri mancini d’attacco di grande spessore come Dani Olmo, Gavi, Fermin Lopez e Raphinha. L’alternativa di mercato è Rafael Leao, che potrebbe lasciare il Milan in caso di mancata qualificazione in Champions League. Su Leao c’è anche il Chelsea.