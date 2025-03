Saluta l’Inter per la Fiorentina, biennale con i viola

L’addio ai colori nerazzurri è sempre più vicino: dall’Inter alla Fiorentina, il club di Commisso prepara un contratto biennale

La sosta per gli impegni delle Nazionali servirà per ricaricare le batterie, sia dal punto di vista atletico che – soprattutto – mentale. Lo sa bene l’Inter di Simone Inzaghi, che al ritorno in campo sarà chiamata ad un tour de force notevole.

La corsa Scudetto è apertissima nonostante il Napoli stia perdendo pian piano punti per strada. Udinese, poi l’andata della semifinale di Coppa Italia con il Milan, Parma e la super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Una settimana di fuoco per i ragazzi di Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, in questi giorni torna di enorme attualità la strategia nerazzurra per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Una strategia chiara che, tra addii e nuovi arrivi, porterà una ventata di novità alla rosa del tecnico di Piacenza. Una rivoluzione che riguarderà ogni reparto e dalla quale potrebbero attingere anche club di Serie A. C’è tra questi pure la Fiorentina che, con Palladino in panchina, sogna in grande: occhio all’attaccante di Inzaghi.

Bye bye Inter: il bomber nel mirino della Fiorentina

Il reparto avanzato dei nerazzurri sarà quello, probabilmente, con maggiori novità da presentare da qui a settembre. Ed in particolare una: il futuro di Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025 con i nerazzurri, potrebbe cambiare ancora.

Negli ultimi tempi si stava affacciando con forza la possibilità che la punta classe 1989 – che vedrà scadere tra poco più di tre mesi il suo accordo con l’Inter – potesse effettivamente finire per rinnovare e rimanere un ultimo anno alla corte di Inzaghi, come bomber di riserva. L’austriaco, seppur in minima parte, sta convincendo in questo girone di ritorno. Nonostante ciò, però, pare proprio che ci sarà l’addio.

Dopo due anni le strade di Arnautovic e dell’Inter si separeranno: arrivato dal Bologna per 10 milioni nell’estate 2023, ora l’attaccante saluterà a zero. Un’occasione ghiotta per i club di Serie A, questo è evidente. Nel mese di gennaio Arnautovic è stato molto vicino al Torino, oggi è la Fiorentina la maggiore candidata per accoglierlo al centro dell’attacco per la stagione 2025/26.

Fiorentina-Arnautovic, si fa: firma solo in un caso

Il club di Rocco Commisso sta vivendo una stagione decisamente positiva che – se dovesse sfociare con la qualificazione alla prossima Europa League – potrebbe regalare sorprese anche in sede di mercato.

Su tutti lo stesso Arnautovic che a Firenze potrebbe giocare sicuramente di più rispetto alla sua altalenante – e non sempre brillante – seconda esperienza meneghina. Il nodo, però, rimane sempre lo stesso: lo stipendio. Nonostante la dirigenza gigliata sia destinata a risparmiare l’esborso per il cartellino, l’ingaggio di Arnautovic (soprattutto in relazione alla sua età) è al momento troppo elevato.

3,5 milioni di euro a stagione restano una cifra improponibile che, tuttavia, finirebbe sicuramente per essere ridiscussa, magari spalmata su più anni, per permettere alla Fiorentina di sognare concretamente la firma del 35enne viennese. In questa che sarà probabilmente la sua ultima stagione con l’Inter, Arnautovic ha racimolato 19 presenze con 5 gol e 1 assist, tra campionato e coppe.