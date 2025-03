L’Inter lo vuole come vice Dumfries, il colpo in Serie A è da favola

Nel mirino il possibile sostituto dell’olandese: la dirigenza nerazzurra avrebbe puntato i fari anche in Serie A: i dettagli

Meno di una settimana al ritorno in campo, dopo gli impegni delle Nazionali, ed in casa Inter la concentrazione è già massima. Perché le prossime settimane saranno necessariamente cruciali per il cammino stagionale della squadra di Inzaghi.

I nerazzurri hanno intenzione di provare a chiudere il prima possibile i conti con il Napoli di Conte per lo Scudetto: in tal senso nel prossimo turno un ‘assist’ a sorpresa potrebbe arrivare dai cugini rossoneri, prossimi avversari dei partenopei. Dal campo al calciomercato ogni discorso continua a venire alimentato dalle forti ambizioni portate avanti dai vertici di casa Inter.

La dirigenza di Viale della Liberazione dovrà esplorare il mercato alla ricerca di nomi convincenti che non solo possano rivelarsi giocatori subentranti di alto livello ma anche capaci di insidiare i titolarissimi dell’allenatore emiliano. E così, proprio in una zona del campo che vede un unico e importante ‘padrone’, potrebbe giungere un colpo davvero importante.

Inter, che colpo: freccia dalla Serie A

Lo scorso novembre Denzel Dumfries ha rinnovato il contratto con l’Inter fino all’estate 2028: un accordo che blinda l’olandese, ponendolo al centro del progetto nerazzurro. Da solo, però, potrebbe non bastare.

Ecco, quindi, che tra i nomi che potrebbero scalare le gerarchie per l’anno prossimo figura pure quello di Dodò. Il brasiliano di proprietà della Fiorentina, con cui rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è una delle grandi sorprese del club gigliato da qualche stagione a questa parte.

Arrivato dallo Shakhtar Donetsk nel luglio 2022 per poco più di 15 milioni di euro, il gioiello brasiliano si è imposto come uno dei laterali più decisivi e incisivi del panorama italiano. E proprio lui potrebbe essere una delle prossime pedine che la dirigenza interista sembrerebbe voler mettere a disposizione di Inzaghi.

Inter, Dodò possibile idea per l’estate

Non è affatto scontato che eventuali contatti tra Inter e Fiorentina portino esito positivo. D’altronde Rocco Commisso è un osso duro e con un contratto valido per altri due anni, è improbabile che il patron della Viola possa riservare uno sconto alla ‘Beneamata’.

Dodì fino a questo momento ha accumulato 37 presenze tra campionato e coppe, con 4 assist vincenti e ben 3110′ in campo agli ordini di Palladino. Numeri che potrebbero aver impressionato l’Inter che, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, potrebbe provare a portarlo ad Appiano Gentile.

D’altro canto la dirigenza nerazzurra dovrebbe fare i conti con le richieste per il cartellino del brasiliano che, ad oggi, viene stimato in circa 25 milioni di euro. Lato stipendio, invece, non vi sarebbero problemi visto che Dodò guadagna 1,5 milioni a stagione, una cifra che rientra senza alcun dubbio del monte ingaggi dei nerazzurri.