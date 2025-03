Sfilato all’Atletico Madrid, l’Inter piazza il grande colpo in difesa

Il calciomercato nerazzurro s’infiamma con un colpo da applausi in difesa: può arrivare in estate, clamoroso scippo a Simeone

Di tempo per pensare al calciomercato, in casa Inter, ne avranno parecchio nelle prossime settimane. Adesso è il campo a parlare e – nonostante la sosta per le Nazionali – l’attenzione è tutta rivolta alla sfida con l’Udinese del prossimo 30 marzo.

Il sogno Scudetto si avvicina lentamente alla Milano nerazzurra, un momento nel quale i tifosi dell’Inter potranno esultare per il secondo tricolore di fila, un momento che Simone Inzaghi sta confezionando in maniera certosina grazie all’eccellente lavoro dei suoi ragazzi. Il Napoli ha perso terreno e così si attende un ulteriore passo falso per blindare il campionato.

Nel frattempo, però, le valutazioni della dirigenza di Viale della Liberazione non possono non riguardare anche il mercato ed un’idea che sta nascendo sottotraccia e che riguarda la retroguardia nerazzurra. Un difensore, infatti, potrebbe finire in breve tempo in cima alla personalissima lista di Beppe Marotta.

Inter, colpo da urlo: difensore scippato a Simeone

Lo vediamo da mesi quanto la retroguardia nerazzurra abbia bisogno di almeno un innesto di valore al centro, in un pacchetto di difensori che col passare degli anni mostra i primi inevitabili segni di cedimento. Da Acerbi e Darmian, ma non solo.

Anche la questione de Vrij – in scadenza il 30 giugno, non è chiaro se alla fine possa o meno rinnovare il contratto – pesa non poco. Ecco che a questo punto il profilo di Jhon Lucumi, gioiello del Bologna, può diventare predominante nei pensieri dei vertici nerazzurri. La politica di Oaktree è chiara: spazio ai giovani di talento, difficilmente vedremo investimenti corposi per calciatori esperti e più in là con gli anni, magari oltre i 30.

Così Lucumi, esploso definitivamente a 26 anni con addosso la maglia rossoblù, è un’occasione da non lasciarsi scappare. Lo sa bene l’Atletico Madrid che già da mesi sta sondando il terreno in vista dell’estate, quando la dirigenza del club di Cerezo sottoporrà a quella dei felsinei una proposta importante per portare Lucumi in Spagna. Qualcosa potrebbe andare storto perché l’Inter, stavolta, è pronta a mettere i bastoni tra le ruote ai ‘Colchoneros’.

Lucumi all’Inter: cifre e dettagli

La questione difesa Marotta proprio non vuole sottovalutarla e così un difensore abile nel gioco aereo ma bravo anche coi piedi – come Lucumi – può rappresentare una scelta quasi obbligata per i nerazzurri.

Il centrale colombiano è in scadenza nel 2026 e quindi – ad un anno dalla scadenza col Bologna – può arrivare anche a cifre tutt’altro che eccessive. La sua valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro. L’ex Genk, dunque, può davvero vestirsi di nerazzurro. Di certo non vi sarebbe alcun problema dal punto di vista dello stipendio.

Lucumi in Emilia guadagna 750mila euro a stagione, cifra che i nerazzurri raddoppierebbero senza troppi problemi rimanendo abbondantemente nel monte ingaggi imposto da Oaktree. Lucumi, fino a questo momento, ha dimostrato di essere un cardine per mister Italiano. Per lui 33 presenze complessive, tra campionato e coppe, con 1 rete ed 1 assist vincente all’attivo.