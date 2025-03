Doppio sogno in Premier League, Marotta li vuole a parametro zero

L’Inter di Simone Inzaghi ed un doppio sogno di mercato all’orizzonte: due grandi colpi a zero

Pochi giorni e si tornerà in campo. Lo sa bene l’Inter di Inzaghi che vuole confermarsi come prima della classe anche in seguito al match contro l’Udinese. Il duello a distanza col Napoli, in ottica Scudetto, prosegue.

Il club nerazzurro nel frattempo guarda avanti ed è pronto a investire in ottica futura: il calciomercato estivo, in tal senso, sarà il palcoscenico ideale per vedere rinforzata la rosa della squadra meneghina. Lo spera Inzaghi, se lo augurano i tifosi nerazzurri.

Nel frattempo sta prendendo quota una doppia clamorosa suggestione che lo stesso Marotta potrebbe pensare di coltivare al termine dell’attuale stagione. Un doppio colpo a zero – direttamente dalla Premier League – che farebbe impazzire proprio tutti.

Inter, che sogno: due stelle dalla Premier

In difesa, in particolar modo, sono in arrivo novità clamorose. Da capire se de Vrij rinnoverà. Ma, intanto, si potrebbe passare da un olandese a un altro che in Premier League ha dimostrato di essere tra i centrali più forti del calcio moderno.

Si parla chiaramente di Virgil van Dijk che, a fine stagione, vedrà scadere il suo contratto con il Liverpool. Pochi mesi ed il 33enne di Breda cambierà casacca: pare infatti che la dirigenza dei ‘Reds’ sia ben lontana dal pensare di rinnovare il contratto a van Dijk. In questa enorme incertezza, già da diverse settimane, si starebbe infilando proprio l’Inter a caccia di un centrale di spessore che faccia fare il salto di qualità al reparto arretrato.

L’età potrebbe essere un ostacolo da aggirare, visto che Oaktree sembrerebbe voler puntare su profili più giovani e di prospettiva per l’Inter del futuro. Il vero nodo riguardante van Dijk è, ovviamente, l’ingaggio. Risparmiata la spesa per il cartellino, spaventa chiaramente lo stipendio. Ad Anfield Virgil guadagna 7,4 milioni di euro netti a stagione: un’enormità che, ad oggi, pare un muro insormontabile per i paletti salariali imposti dalla proprietà.

Inter, non solo van Dijk a zero

Parallelamente al desiderio di portare van Dijk in maglia nerazzurra ce n’è un altro che arriva da più lontano e potrebbe coincidere con un grande addio a centrocampo. Occhi puntati su Ilkay Gundogan, ‘cervello’ del Manchester City di Pep Guardiola.

I ‘Citizens’ vivono una stagione parecchio complicata: quinti in campionato a -22 dal Liverpool primo e fuori dalla Champions League. Uno scenario che richiederà, verosimilmente, la tanto attesa rivoluzione. Forse anche in panchina. E così Gundogan, a 34 anni, potrebbe cambiare. 39 presenze, 2 gol e 3 assist vincenti in quella che sarà verosimilmente l’ultima stagione del nazionale tedesco al City.

Anche in questo caso resta un problema di difficile risoluzione quello legato allo stipendio. Perché Gundogan guadagna, seppur di poco, addirittura più di van Dijk: 7,7 milioni all’anno. Un’infinità. Bisognerà quindi capire se ci saranno le condizioni economiche giuste tra qualche mese ma – al momento – il doppio sogno dalla Premier League è solo un’intrigante suggestione primaverile.