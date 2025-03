Taremi sdraiato a terra: nuovo infortunio, Inter in ansia

Preoccupazione per le condizioni dell’iraniano. L’attaccante è stato protagonista con la sua nazionale, ma nel finale di partita è scattato l’allarme

Nove partite in 27 giorni e la necessità di contare sull’intera rosa a disposizione. Siamo entrati nel momento clou della stagione e Inzaghi non vuole sbagliare. Per questo motivo il tecnico proverà a recuperare la maggior parte degli infortunati nel minor tempo possibile. L’unico che ad oggi ancora ne ha per molto è Zielinski. Gli altri, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbero rientrare a disposizione entro la sfida contro il Bayern.

Ma nelle ultime ore c’è stato un piccolo allarme per Taremi. L’iraniano si è sdraiato a terra nel finale della partita con la sua Iran tenendosi la coscia. Le condizioni saranno valutate al rientro a Milano. Il timore che si possa trattare di qualcosa c’è anche se si spera che sia solamente stanchezza o magari un piccolo affaticamento.

Taremi protagonista con l’Iran

Nonostante un problema fisico che lo ha condizionato negli ultimi cinque mesi, Taremi si è preso la scena con la maglia dell’Iran nella sfida contro l’Uzbekistan, che ha regalato alla Nazionale iraniana la qualificazione al Mondiale 2026. Una doppietta che potrebbe consentire all’Inter di avere un giocatore differente rispetto al passato. Ma ora saranno da valutare meglio le sue condizioni.

Le condizioni dell’iraniano

Prima la gioia per la doppietta e poi la paura. Taremi nel finale della partita si è seduto sul terreno di gioco tenendosi la coscia sinistra. Un gesto che ha fatto preoccupare molto lo staff medico nerazzurro e Inzaghi. Con Lautaro fuori e Thuram che sta smaltendo il problema alla caviglia, un nuovo problema per l’iraniano rappresenterebbe una tegola non di poco conto per i nerazzurri.

Ma non dovrebbe trattarsi nulla di grave. Secondo le ultime informazioni, il fastidio accusato sembra legato al fatto della stanchezza dopo l’ennesimo scatto della partita. Quindi un leggero affaticamento che si smaltisce in davvero poco tempo. Naturalmente un quadro più chiaro lo si avrà al ritorno a Milano.

Al momento, comunque, il giocatore non preoccupa assolutamente in casa Inter. Inzaghi lo attende a Milano per valutare meglio le sue condizioni e capire se potrà scendere in campo magari già dal primo nel prossimo weekend.

Taremi vuole conquistare l’Inter

Taremi in questo finale di stagione ha un grande obiettivo: conquistare l’Inter. L’iraniano ha sicuramente faticato a causa anche del problema fisico evidenziato dallo stesso giocatore. Ora, però, sembra essere tutto alle spalle e può essere davvero l’uomo in più per Simone Inzaghi.