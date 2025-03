Cinque mesi per infortunio: choc Taremi, è UFFICIALE

Piove sul bagnato in casa nerazzurra. Anche l’iraniano non sta bene e le sue ultime dichiarazioni confermano un problema non semplice da risolvere

Nove partite in 27 giorni. Stiamo per entrare forse nel momento decisivo per la stagione dell’Inter. Nel prossimo mese la squadra di Simone Inzaghi si giocherà una buona fetta dell’anno. Se per il campionato la sensazione è che si arriverà a maggio, in Coppa Italia e Champions League le settimane che verranno subito dopo la sosta saranno fondamentali. Per questo motivo Inzaghi spera di riuscire a contare sull’intera rosa, ma le sensazioni non sono assolutamente positive.

L’infermeria ad Appiano Gentile continua ad essere piena. E nelle ultime ore è spuntato anche un problema per Taremi. L’iraniano in questa stagione ha avuto delle grandi difficoltà non riuscendo a dimostrare il proprio talento. Le sue dichiarazioni sembrano svelare il perché delle prestazioni sotto al livello che ci si aspettava. Ma ora è spuntato un nuovo allarme che Inzaghi sarà chiamato a risolvere per consentire all’attaccante a rendere al massimo.

Inter: le condizioni di Taremi

Con l’infortunio di Lautaro, Taremi potrebbe trovare maggiore spazio. Ma ora c’è una problematica fisica da controllare e verificare per non dover fare i conti con un guaio ancora più grave. L’iraniano si è detto speranzoso di poter risolvere il tutto in davvero poco tempo per dare una mano ai compagni.

Come sta l’iraniano

Il punto sulle condizioni di Taremi viene fatto direttamente dall’iraniano. Il giocatore al termine della partita con la sua Nazionale, dove non ha giocato, ha svelato di combattere “da 5 mesi con un infortunio“. Non è chiaro di che natura, ma di certo non è riuscito ad allenarsi come magari sperava. Per questo motivo le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative.

Ora la sua speranza è quella di riuscire a risolvere il guaio fisico in davvero poco tempo “per dare una mano all’Inter. Lo staff medico e tecnico nerazzurro mi sta sopportando e di questo ne sono felice”. Parole che confermano come da parte sua c’è tutta l’intenzione di ritornare ai livelli che gli competono, ma per farlo c’è ancora bisogno di superare l’infortunio.

In generale non sicuramente una buona notizia per Inzaghi in un momento in cui la stagione entra nel vivo. In attacco le scelte iniziano ad essere ridotte se si pensa che Taremi e Thuram arrivano da problemi fisici non semplici da risolvere.

Taremi titolare tra Udinese e Milan?

Il problema fisico di Taremi fermerà l’iraniano. Il giocatore sarà regolarmente tra i convocati contro l’Udinese e vedremo se, visto l’infortunio di Lautaro, giocherà titolare oppure la sua chance l’avrà nel derby di Coppa Italia.