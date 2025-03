Difesa a pezzi: danno alla cartilagine, stagione finita

Altro forfait pesantissimo in casa Bayern, salterà con certezza il duplice incontro dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter

L’Inter sta tentando in tutti i modi di recuperare, pezzo dopo pezzo, quanti erano andati incontro ad infortunio nelle ultime settimane. A tal proposito, finalmente c’è del respiro per Federico Dimarco e Matteo Darmian.

Non tanto in vista della prossima partita di campionato in programma contro l’Udinese, nel corso della quale la squadra dovrebbe subire del turnover parziale, quanto piuttosto per far sì che Simone Inzaghi abbia massima disponibilità contro il Bayern Monaco.

I tedeschi sono i prossimi avversari di lusso dei nerazzurri nella duplice sfida dei quarti di finale di Champions League, ma l’apparenza di una squadra in forma sulla carta dei risultati non deve affatto ingannare. Anche Vincent Kompany, dalla sua, sta vivendo momenti di apprensione entro i confini del training ground di Säbener Strasse, sempre in tema infortuni.

La notizia della rottura del crociato per Alphonso Davies, terzino sinistro canadese fresco di rinnovo di contratto e da tempo nei desideri del Real Madrid, ha però soltanto anticipato un’ulteriore uscita di scena del tutto inaspettata.

Upamecano segue Davies in infermeria, doppia assenza pesantissima contro l’Inter

Dopo Davies, il Bayern dovrà rinunciare anche al proprio difensore centrale Dayot Upamecano, reduce da un problema al ginocchio sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, si era ipotizzata una lesione che lo avrebbe condotto ad almeno sei settimane di stop. Eppure ciò che filtra oggi, sulla base delle informazioni riportate dal portale locale ‘Bild’, il francese avrebbe subito anche un danno alla cartilagine piuttosto serio.

Laddove tale ipotesi dovesse essere confermata anche dagli esami strumentali in programma, per lui non ci sarebbero speranze di un recupero entro la fine della stagione. Al pari del collega di reparto, bloccato per almeno sei mesi, potrebbe quindi fare rientro soltanto in vista della prossima annata.

Così facendo, sia Davies che Upamecano salterebbero la duplice sfida contro l’Inter in Champions League e le eventuali partite restanti del proprio cammino europeo, in caso di passaggio al turno successivo.

Intanto, i piani alti del club bavarese hanno espresso tutto il proprio rammarico per la dura situazione d’organico, già sprovvisto di Manuel Neuer per una recente ricaduta nella problematica al polpaccio che lo aveva attanagliato poche settimane fa.