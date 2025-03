Donnarumma-Inter, l’offerta arriva in estate: cambia tutto

Il portiere del PSG potrebbe vedere mutato il suo futuro già durante il prossimo calciomercato estivo: svolta Inter

Ci sarà un’intera estate per portare avanti e coltivare i sogni che i tifosi – già oggi – sperano di vedere concretizzati. L’Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua marcia verso il 21esimo Scudetto, con un distacco di non poco conto sull’ex Conte.

Nel frattempo è inevitabile pensare alle prossime mosse che in sede di calciomercato rivoluzioneranno o quasi la rosa a disposizione del tecnico piacentino. Inzaghi attende con ansia l’arrivo di un grande centrale, di talento e possibilmente giovane. Con Acerbi (37 anni), Darmian (35) e de Vrij (33), l’esigenza è chiara. Senza contare, poi, come l’olandese possa addirittura salutare a zero in caso di mancato rinnovo entro il 30 giugno 2025.

Una questione delicata, poi, riguarda evidentemente i portieri. Il sogno non troppo nascosto della dirigenza di Viale della Liberazione resta sempre Gianluigi Donnarumma che – in occasione del recente ritorno a San Siro per Italia-Germania – ha velatamente aperto ad un ritorno a Milano, città rimasta nel suo cuore.

Inter, colpo Donnarumma: l’offerta cambia tutto

Chiusa bruscamente la parentesi Milan, per il portiere classe ’99 non resta che l’ipotesi nerazzurra. Ma andiamo con ordine. Perché l’Inter tra i pali al momento ha Yann Sommer, sotto contratto fino all’estate 2026 e che sta facendo benissimo con la squadra di Inzaghi.

Si valuta il presente, si programma il futuro: questo è chiaro. E così Donnarumma, pure lui in scadenza tra poco più di un anno con il PSG – resta un sogno in lontananza, che grazie alle abilità di Marotta potrebbe trasformarsi in qualcosa di decisamente reale. Il suo percorso con la squadra francese è stato caratterizzato in questi anni da alti e bassi, nei quali Gigio si è ritrovato spesso e volentieri al centro di aspre critiche.

Ecco perché non è affatto da escludere un ritorno in Serie A del portierone campano con l’Inter in primo piano. Resta un grosso ‘ma’. Perché nelle ultime settimane l’ipotesi nerazzurra non è la sola a rimanere in pedi ma, anzi, è stata affiancata da uno scenario che rischia di lasciare con le mani vuote la dirigenza di Viale della Liberazione.

Inter-Donnarumma, altro grosso ostacolo

A Donnarumma sta pensando il Bayern Monaco, a caccia di un estremo difensore esperto e dal sicuro rendimento. Così la società tedesca potrebbe soffiare l’idea a Marotta e garantirsi quello che – ad oggi – è tra i migliori portieri al mondo.

I bavaresi non aspetterebbero la scadenza contrattuale dell’ex milanista tra un anno ma proverebbero a puntarvi sin da subito, con una proposta sul piatto pronta per l’estate 2025. Il PSG valuta il 26enne di Castellammare di Stabia non meno di 30 milioni di euro, a dodici mesi dalla scadenza contrattuale. Un altro scoglio da superare per la dirigenza meneghina sarebbe, chiaramente, lo stipendio.

Perché Donnarumma a Parigi guadagna 10 milioni di euro netti all’anno, cifre che il Bayern Monaco sarebbe pronto a pareggiare e – probabilmente – pure ad aumentare. In questo caso parrebbe impossibile riuscire a competere con la società tedesca. Tutto starà nella volontà del calciatore, il cui desiderio di tornare in Serie A rimane forte. E se la sua amata Milano chiama, sarà difficile dire di no.