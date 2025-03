Follia totale: “Inter a processo e revoca dello Scudetto”

Il campionato è pronto ad entrare nella sua fase finale, ma c’è una cosa che è ritornata a tenere banco e sui social in molti chiedono la revoca del titolo

L’Inter continua ad essere al centro di diverse polemiche. Nelle ultime ore sui social si è riaperto il dibattito su una vicenda che da tempo è chiusa. Nonostante questo, i tifosi di Juventus e Milan su X sono ritornati ad attaccare in modo molto duro i nerazzurri ribadendo il discorso della responsabilità oggettiva. Una accusa che porterebbe al processo e ad una revoca del titolo. Ma, come precisato in precedenza, si tratta di un caso che si può definire terminato.

In particolare, nelle ultime ore sui social si è riaperta la discussione sul caso Carassai, ovvero il consigliere nerazzurro – dimessosi – che ricopriva un ruolo importante in una società di scommesse. La vicenda si può definire chiusa da tempo, ma i tifosi hanno deciso di riprendere le parole dell’avvocato Lubrano per ritornare ad attaccare i nerazzurri. Naturalmente non sono mancati riferimenti all’inchiesta Doppia Curva, altro tema che da tempo sta tenendo banco in Italia.

L’avvocato Lubrano sul caso Carassai

Il caso Carassai ha tenuto banco per diverso tempo. Alla fine, però, si può parlare di una vicenda definitivamente chiusa. Nonostante questo, nelle scorse settimane l’avvocato Lubrano ha ricordato come “se all’Inter non sapevano quale lavoro svolgesse il consigliere, c’è stata negligenza da parte della società. L’articolo 24 prevede l’obbligo di denuncia del club. Se verrà contestata soltanto la responsabilità oggettiva, l’Inter se la può cavare con una multa. Altrimenti ci sarebbero dei punti di penalizzazione per i nerazzurri andrebbero inflitti nel campionato di Serie A 2023-2024. Il che vuol dire revoca dello scudetto conseguito la passata stagione“.

Il dibattito sui social

Il caso Carassai e l’inchiesta Doppia Curva ormai da tempo sta tenendo banco. I tifosi di Juventus e Milan sperano in una sanzione nei confronti del club nerazzurro, ma per il momento non ci sono gli estremi per andare a sanzione gli uomini di Simone Inzaghi per questi due casi.

Le polemiche sui social, comunque, non si fermano. “Entro il 25 febbraio dovevano arrivare da Chinè le decisioni riguardo a quanto emerso dall’inchiesta Doppia Curva – ha scritto Boboj29 facendo molta confusione – nulla di tutto ciò, allora ecco la proroga e gli eventuali deferimenti scalerebbero al 25 aprile con date del processo entro il 14 luglio a stagione quindi terminata“.

Immediata la replica di un tifoso nerazzurro. “Penalizzazione per cosa? – risponde Marco Orrù al commento critico – l’Inter non ha falsificato i bilanci come la Juventus“.

Entro il 25/02 dovevano arrivare da Chine’le decisioni riguardo a quanto emerso dall’inchiesta “Doppia Curva”

Nulla di tutto cio’,allora ecco la proroga e gli eventuali deferimenti scalerebbero al 25/04 con data del processo entro il 14 luglio,a stagione quindi a lungo terminata. pic.twitter.com/X4XzCXqVEI — Boboj29 (@Boboj29) March 26, 2025

L’Inter pensa al campo

Una polemica che non tocca assolutamente l’Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi stanno pensando solamente al campo e l’obiettivo è quello di poter chiudere nel migliore dei modi la stagione.