È fatta, ha firmato con l’Inter: ma niente Mondiale!

I nerazzurri hanno ormai definito una operazione importante, ma il calciatore non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per l’ultima competizione stagionale

In viale della Liberazione si sta lavorando sul calciomercato. Nonostante la stagione nerazzurra deve ancora entrare nel vivo, la società si è già mossa per programmare al meglio il prossimo anno. L’operazione Sucic è la conferma, ma non è finita qui. Il club ha praticamente chiuso una nuova operazione. Il giocatore ha firmato e dal ritiro estivo sarà a disposizione di Simone Inzaghi per provare a ritagliarsi lo spazio.

Il tecnico piacentino sperava di averlo a disposizione per il Mondiale per Club, ma la sua presenza è a forte rischio. Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi. Si tratta di una competizione impegnativa e breve. Per questo motivo l’obiettivo dell’allenatore è quello di poter contare su una rosa ancora più ampia. Ma per lui non ci sarà l’opportunità della convocazione.

Inter: chiusa una operazione, i dettagli

Il futuro di Pio Esposito è ormai all’Inter. Nonostante i sondaggi di Napoli, Manchester United e tanti altri club, i nerazzurri hanno intenzione di puntare sul classe 2005. Il giocatore ha rinnovato fino al 2030 e proverà a giocarsi le sue carte a partire dal mese di luglio. L’attaccante non ha mai nascosto la sua volontà di restare alla corte di Inzaghi e quindi in ritiro cercherà di convincere il tecnico.

Esposito salta il Mondiale per Club

La speranza di Simone Inzaghi era quella di avere Esposito per il Mondiale per Club, ma così non sarà. Con i contratti in scadenza di Correa e Arnautovic, l’Inter stava ragionando sulla possibilità di convocare il classe 2005 per l’ultima competizione stagionale. Ma, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, non sarà così.

In estate, infatti, è in programma l’Europeo Under 21 e Nicolato difficilmente rinuncerà ad Esposito. Per questo motivo il classe 2005 sarà convocato dagli Azzurrini e non potrà essere a disposizione di Inzaghi. Da parte di viale della Liberazione nessuna intenzione di opporsi a questa chiamata e quindi la precedenza è rappresentata dalla Nazionale.

Per questo motivo Esposito sarà a disposizione di Inzaghi solamente da luglio. In ritiro il tecnico piacentino lo valuterà con attenzione per capire se potrà la prossima stagione restare in rosa oppure andrà a continuare il suo percorso di crescita magari in un’altra squadra di Serie A.

L’Inter punta su Esposito

A prescindere dalla sua assenza nel Mondiale per Club, l’Inter ha intenzione di puntare su Esposito e la conferma arriva dal rinnovo fino al 2030. Ora resta da capire se il classe 2005 riuscirà ad imporsi sin da subito nella squadra nerazzurra oppure ci vorrà ancora del tempo per vederlo alla corte di Simone Inzaghi.