Mercato pazzo: clausola pagata e addio Inter

L’addio all’Inter è sempre più concreto nella prossima sessione di calciomercato: il trasferimento avviene con il pagamento della clausola

Guardare avanti è sempre il compito di qualsiasi dirigenza di una grande squadra. In molti sostengono che le stagioni migliori siano quelle programmate con largo anticipo, l’unico modo per strutturare un progetto o portarlo avanti nel migliore dei modi. Vale anche per l’Inter, che in questa fase resta totalmente concentrata sul campo, ma nel frattempo valuta tutte le opportunità per migliorare la squadra in sede di calciomercato.

I nerazzurri sanno bene che la prossima sarà l’estate giusta per abbassare l’età media della rosa e il monte ingaggi, portando a Milano diversi giovani e magari sacrificando qualche calciatore con la carta d’identità non più così verde. Oaktree ha già dato il via libera a maggiori investimenti per i cartellini, ma altri big potrebbero andare via se dovesse arrivare l’offerta giusta.

Tra questi c’è anche Hakan Calhanoglu: già la scorsa estate, non erano mancati interessamenti molto concreti da parte del Bayern Monaco per il turco. Se dovesse essere messa sul tavolo una cifra importante, Marotta e Ausilio sarebbero costretti a cedere uno dei migliori calciatori in rosa, sicuramente non a prezzo di saldo.

Salta un possibile sostituto di Calhanoglu: c’è il Real Madrid

Nella rosa dei possibili sostituti all’Inter del regista, si è fatto parecchie volte il nome di Martin Zubimendi. Lo spagnolo sta facendo benissimo con la maglia della Real Sociedad ed è considerato uno dei migliori in assoluto in quella zona di campo. Per questo, la Beneamata continua a tenerlo d’occhio in caso di addio di Calhanoglu, pur sapendo che ci sono anche molte altre big su di lui.

Zubimendi ha un contratto che lo lega al club spagnolo fino al 2027, ma la sensazione è che la prossima estate cambierà maglia e finirà in un top club europeo. In pole assoluta, secondo ‘Cadena Cope’, c’è il Real Madrid. I Blancos, secondo quanto scrivono in Spagna, sono pronti a versare la clausola rescissoria per il regista, migliorando sensibilmente la mediana.

Si parla di 60 milioni di euro, che renderebbero Zubimendi uno dei trasferimenti più importanti della prossima estate. A queste cifre, l’Inter è assolutamente da escludersi. Tra l’altro, i nerazzurri non sono mai andati oltre una semplice idea e non ci sono mai stati contatti diretti con l’entourage del ragazzo o con la Real Sociedad. Non bisogna comunque scartare del tutto le big di Premier.