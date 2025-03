Preoccupazione Barella, tifosi dell’Inter senza parole

Il futuro del centrocampista nerazzurro sotto i riflettori: ora i tifosi nerazzurri sono in ansia per Nicolò Barella

Tra campo e mercato l’Inter di Simone Inzaghi corre verso un finale di stagione elettrizzante. Il club nerazzurro sta monitorando diversi scenari che, alla riapertura della sessione estiva, potrebbero concretizzarsi. Tra addii e nuovi arrivi.

Tra le questioni sotto la lente d’ingrandimento in casa nerazzurra non può non esservi quella legata al centrocampo. Il reparto mediano, infatti, vedrà sicuramente la partenza di Kristjan Asllani che non rientra più nei piani della dirigenza nerazzurra. Ma non solo.

Con Calhanoglu che sembra aver definitivamente allontanato l’ipotesi Bayern Monaco, per il momento, occhio al futuro di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo sta mostrando, nei suoi anni in nerazzurro, una continuità straordinaria.

Inter, addio Barella: può succedere davvero?

Prestazioni da top player che hanno spesso e volentieri, nel recente passato, ingolosito i top club di mezza Europa. A lui ci ha pensato Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, che vedrebbe nel pilastro nerazzurro un potenziale rinforzo per il prossimo futuro.

Ma non solo. Chi pare destinato a fare concreti passi in avanti è il Chelsea, a caccia di giocatori di esperienza e qualità per costruire finalmente un progetto vincente dopo anni di delusioni, tanto in Premier quanto in Europa. Ecco perché Barella può essere l’uomo ideale.

I ‘Blues’ hanno intenzione di ricostruire e così potrebbero muoversi con largo anticipo sulla concorrenza per arrivare a Barella che resta sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2029. Il talento cagliaritano ha siglato il rinnovo lo scorso giugno, a 7 milioni di euro a stagione, diventando l’italiano più pagato della Serie A.

Barella al Chelsea: offerta pazzesca

Per la società londinese, però, la questione economica sarebbe tutt’altro che un problema. Barella in questa stagione, tra campionato e coppe, ha siglato 3 gol e firmato 8 assist in 38 presenze complessive agli ordini di Inzaghi.

Numeri che parlano di un giocatore tra i top nel suo ruolo: di meglio, in giro, è difficile trovare. E così il Chelsea potrebbe spingersi fino ad offrire 70 milioni di euro per il cartellino di Barella che, a questo punto, potrebbe davvero lasciare la Milano nerazzurra. La prima intenzione della dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe quella di provare a trattenerlo, mantenendolo al centro del progetto futuro.

Ma se la proposta dei ‘Blues’ raggiungesse determinate cifre, allora sarebbe quasi impossibile dire no. Barella a Londra arriverebbe certamente a guadagnare di più ma questa suggestione, che parte da un interesse concreto del club londinese, andrà monitorata da qui alle prossime settimane. In attesa di novità che possano portare allo sprint del Chelsea per il gioiello nerazzurro. Staremo a vedere.