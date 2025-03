Rischia di saltare Bayern-Inter: “Infortunio al polpaccio”

Si avvicina sempre più l’andata dei quarti di finale di Champions League e per un tecnico non arrivano assolutamente delle buone notizie

Archiviata l’ultima sosta della stagione, per le squadre è tempo di rush finale. L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad affrontare forse il momento più intenso dell’anno. Sono nove le partite in programma in 27 giorni e alcune di queste rappresentano un crocevia importante in termini di obiettivi. Sicuramente il doppio confronto con il Bayern Monaco è decisivo per quanto riguarda la Champions League.

Una partita che molto probabilmente sarà decisa dai singoli dettagli e gli infortuni possono davvero fare la differenza. Un giocatore rischia di non essere a disposizione per un guaio al polpaccio. La speranza da parte del tecnico è che possa recuperare per avere una pedina fondamentale in campo. Ma a questo punto non è da escludere una sua assenza almeno nella sfida di andata. Le scelte, comunque, saranno fatte solamente a ridosso della sfida.

Bayern-Inter: presenza a rischio

In casa Inter l’emergenza infortuni sta praticamente rientrando. Discorso diverso, però, per il Bayern. I tedeschi si presenteranno alla doppia sfida contro i nerazzurri senza Upamecano e Davies. Il difensore francese ha avuto un danno alla cartilagine e resterà fermo almeno tre mesi. Per il canadese rottura del crociato in Nazionale. Ma a loro rischia di aggiungersi anche Neuer, da tempo alle prese con un infortunio al polpaccio.

Infortunio Neuer: il punto di Kompany

La situazione portieri in casa Bayern non è sicuramente una delle migliori. Alle spalle di Neuer gli estremi difensori non hanno mai dato una certa sicurezza e per questo motivo la speranza del tecnico belga è che il numero uno tedesco possa recuperare ed essere presente contro l’Inter.

Una certezza che, almeno per il momento, non si ha. Nella conferenza pre-gara contro il St. Pauli Kompany ha fatto un breve punto della situazione su Neuer e le notizie non sono positive. “Ha un infortunio al polpaccio – ha ammesso il tecnico del Bayern Monaco – conosco la sua condizione ed è sempre molto delicata. Non significa che è grave, ma ci vuole del tempo per recuperarlo. Non voglio fissare una data. La speranza è di avere delle buone notizie al più presto“.

Insomma, la situazione non è delle migliori e la presenza di Neuer contro l’Inter è a forte rischio. Kompany scioglierà i dubbi solamente a ridosso della sfida.

Chi al posto di Neuer

In caso di forfait di Neuer, le scelte di Kompany sono due. Affidarsi all’esperienza di Ulreich oppure al talento di Urbig. Dovrebbe essere quest’ultimo a difendere la porta del Bayern Monaco, ma rientra da un infortunio al piede e la sua condizione è tutta da valutare.