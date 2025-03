Bufera Inzaghi, alta tensione a San Siro: “6 mesi di squalifica”

Inter-Udinese, finale ad alta tensione: il tecnico si è fatto espellere per proteste e ha applaudito più volte Chiffi prima di uscire dal campo

Simone Inzaghi protagonista del finale di grande sofferenza dell’Inter contro l’Udinese. Il tecnico nerazzurro ha rimediato un cartellino rosso (doppio giallo) per proteste dopo un fallo a centrocampo non fischiato da Chiffi.

La squadra era con l’acqua alla gola, il pari dei friulani aleggiava nell’aria.

Neanche il team manager Tagliacarne è riuscito a placare l’ira del piacentino, che prima di uscire dal campo ha applaudito più volte ironicamente il fischietto della sezione di Padova.

Inzaghi potrebbe rischiare anche più di 1 giornata di squalifica (out sicuro col Parma, come Barella che era diffidato ed è stato ammonito): dipenderà ovviamente da cosa annoterà Chiffi nel suo referto.

Sui social un vero e proprio delirio, coi tifosi delle squadre avversarie che si sono letteralmente scatenati commentando con sarcasmo e rabbia il rosso rifilato all’allenatore interista, anche oggi indemoniato e più volte fuori dalla sua zona di competenza. “Si meriterebbe una squalifica di minimo 6 mesi per tutte le volte che è entrato in campo“, scrive un utente.

Ottimo Sommer Inzaghi ha provato a pareggiarla ma non ci è riuscito Oggettivo eh, non venite a raccontar cazzate — Ex Contiano ⭐️⭐️ (@IlProfStellato) March 30, 2025

Inzaghi oggi ha letteralmente sbagliato tutti i cambi #inter — • (@TeteFCIM) March 30, 2025

Partita da ufficio indagini. Udinese per 70 minuti con le pettorine…poi i friulani iniziano improvvisamente a giocare e sfiorano il clamoroso pari…inzaghi impazzisce di fronte all’accordo palesemente saltato e viene incredibilmente espulso…#InterUdinese — true_wolf2947 (@t_wolf2947) March 30, 2025

Incredibile sono riusciti a espellere #Inzaghi…… adesso si meriterebbe una squalifica di minimo 6 mesi per tutte le volte che è entrato in campo. #InterUdinese #MarottaLeague pic.twitter.com/TDIWJHAovP — Alan Ford (@Luciano66488129) March 30, 2025

Questa partita la stava perdendo inzaghi..mi ha ricordato tantissimo il derby di giroud ..l’inter che stava maradelggiando, nel secondo tempo entra per gestire.. al 65 esimo fa uscire Perisic ( migliore in campo) oggi DiMarco, brozovic oggi Calhanoglu .. — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) March 30, 2025

Comunque io non mi capacito di come un egregio allenatore come #Inzaghi gestisca in maniera così disastrosa i cambi #InterUdinese — Carlo Garofalo (@SantiagoOC_15) March 30, 2025

ottimo primo tempo. secondo tempo veramente vomitevole. inzaghi sei ancora in tempo per andartene a fine stagione. bell’esempio che dai ai tuoi giocatori — xAndreixeddu_ (@xAndre05_) March 30, 2025

Inter-Udinese, Inzaghi nel mirino anche degli interisti: “Ha provato a pareggiarla”

Come si vede da qualche tweet in alto, Inzaghi è in hype su X anche per la gestione dei cambi in un secondo tempo a dir poco deludente da parte dell’Inter. Tanti interisti gli riversano critiche feroci: “Li ha sbagliati tutti – scrive qualcuno – Ha provato a pareggiarla“. C’è chi addirittura, a conferma che i social sono follia pura, invoca il suo addio a fine stagione…