Bufera prima di Inter-Udinese: “Inzaghi squalificato a vita”

Ancora attacchi ai nerazzurri. In questo caso a finire nel mirino della critica è stato il tecnico del club meneghino: richiesta una dura sanzione

È il giorno di Inter-Udinese. Una sfida fondamentale per gli uomini di Simone Inzaghi sia per il fatto che apre un ciclo di partite davvero complicate, ma anche perché potrebbe rappresentare un crocevia importante per lo Scudetto. Il Napoli ospita il Milan e non sarà semplice per i partenopei portare a casa i tre punti.

Ma a poche ore dalla sfida di San Siro sui social impazza una polemica. Nel mirino di molti tifosi è finito il tecnico Simone Inzaghi per una cosa che fa molto spesso in campo. Non è la prima volta che l’allenatore nerazzurro viene criticato dai supporters di Milan, Juventus e Napoli per questo gesto. Ora, però, la richiesta nei suoi confronti è ancora più dura di quella precedente: ovvero la squalifica lunga.

Simone Inzaghi criticato, il motivo

A far scattare la polemica è stata l’ammonizione di Tudor in Juventus-Genoa. Il tecnico croato, all’esordio sulla panchina bianconera, si è preso subito il cartellino giallo per non aver rispettato i limiti dell’area tecnica. Una sanzione che ha fatto scatenare sui social i tifosi juventini. Simone Inzaghi, come sappiamo, è solito uscire da questa zona con facilità e molte volte è stato richiamato senza adottare provvedimenti disciplinari.

I tifosi juventini contro Inzaghi: “Lunga squalifica”

Sui social sono molti i tifosi juventini che hanno duramente criticato la decisione dell’arbitro di ammonire Tudor parlando di disparità di trattamento nei confronti di Inzaghi. Un giallo che sicuramente da regolamento ci sta, ma, come ben sappiamo, non sempre viene dato in Serie A agli allenatori che non rispettano il limite dell’area tecnica.

“Tudor ammonito per aver oltrepassato l’area tecnica. Con lo stesso metro di giudizio, Simone Inzaghi dovrebbe essere squalificato a vita“, scrive sui social un utente. Mentre un altro aggiunge: “Tudor che si piglia i rimproveri e persino il giallo per l’area tecnica e poi c’è Inzaghi che entra in campo e arriva persino alla bandierina senza che gli venga detto nulla“.

“Tudor se mette un piede in campo viene immediatamente arrestato e rispedito in Croazia mentre Inzaghi a momenti viaggia nel tempo e entra in campo a Berlino per tirare una testata a Materazzi al posto di Zidane“, si legge ancora tra i vari commenti pubblicati su X dopo il giallo al tecnico croato.

Tudor ammonito per aver oltrepassato l’area tecnica. Con lo stesso metro di giudizio, Simone Inzaghi dovrebbe essere squalificato a vita.#JuveGenoa #jvtblive #finoallafine — È stato il cane (@Piera_smile) March 29, 2025

Tudor che si piglia i rimproveri e persino il giallo per l’area tecnica e poi c’è Inzaghi che entra in campo e arriva persino alla bandierina senza che gli venga detto nulla — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) March 29, 2025

Tudor se mette un piede in campo viene immediatamente arrestato e rispedito in Croazia mentre Inzaghi a momenti viaggia nel tempo e entra in campo a Berlino per tirare una testata a Materazzi al posto di Zidane. — Leroy Kincaid (@FallingMatuidi) March 29, 2025

Inzaghi e la questione dell’area tecnica

Il tema del mancato rispetto dell’area tecnica di Simone Inzaghi va avanti da diverso tempo. Il tecnico piacentino è consapevole di andare contro il regolamento, ma questo è dovuto al modo in cui lui vive la partita. Naturalmente c’è bisogno di un cambio di atteggiamento perché non è da escludere che si richieda un intervento ancora più duro dei direttori di gara.