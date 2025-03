Non solo Castro, l’Inter cala il tris dal Bologna: operazione da 75 milioni

L’Inter resta forte su Santiago Castro in vista della prossima stagione: tripla operazione da 75 milioni con il Bologna

Da Thiago Motta a Vincenzo Italiano non è cambiato molto in casa Bologna. I rossoblù stanno continuando a portare a casa ottimi risultati in Serie A, confermandosi una delle squadre migliori dell’intero torneo. I gioielli degli emiliani restano in vetrina in vista del prossimo calciomercato, con molti club interessati: tra questi, in prima fila, c’è l’Inter.

L’interessamento dei nerazzurri per Santiago Castro resta molto attuale e non è in discussione. Le caratteristiche del giovane bomber argentino lo rendono un nome di primo piano per l’attacco e anche Javier Zanetti ha indirettamente confermato che l’Inter è forte sul ragazzo, come lo saranno tutti i top club.

La valutazione del centravanti è salita fino a 40 milioni di euro, ma i rapporti tra club sono buoni e sicuramente l’Inter farà più di un tentativo per portarlo a Milano – in ballo c’è anche il futuro di Fabbian. Allo stesso tempo, non sono di certo finiti qui i profili che potrebbero percorrere la strada verso Nord, ma ci sono anche altri calciatori che piacciono ai nerazzurri e su cui potrebbero puntare forte per il futuro.

Da Castro a Ferguson: l’Inter punta il mirino in casa Bologna

Si parla ancora molto del possibile trasferimento di Beukema, su cui vi abbiamo aggiornato anche negli ultimi giorni. Il difensore è una delle prime opzioni per ringiovanire la retroguardia di Inzaghi, ma di certo non l’unica. E piace anche Ndoye, da ormai un anno: l’esterno potrebbe far saltare il banco nelle partite più chiuse, ma ad oggi non rappresenta una priorità per il club nerazzurro.

Occhio, quindi, al futuro di Lewis Ferguson. Il capitano è tornato dopo il lungo infortunio e sta dimostrando di essere affidabile sotto il profilo tecnico e fisico. Nei tanti cambiamenti che ci saranno nel centrocampo della Beneamata, potrebbe essere lui a spuntarla come alternativa sulle mezzali.

Il suo valore di mercato si aggira sui 15 milioni di euro, considerandone almeno 25 per Beukema e 35 per Castro, se l’Inter volesse portarli tutti a Milano, servirebbero 75 milioni solo per la spesa dei cartellini. Resta un’ipotesi improbabile che si punti su tutti e tre. Restano nomi seguiti e in lizza, ma alla fine uno o al massimo due arriveranno davvero a Milano.