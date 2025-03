Lautaro-Roma, è tutto vero: arriva l’annuncio

Al momento l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è fermo per infortunio. Intanto c’è da registrare un’interessante curiosità.

Quando parliamo di Lautaro Martinez trattiamo di uno dei giocatori più talentuosi che hanno vestito la maglia nerazzurra nell’ultimo ventennio. Oltre a essere un grande attaccante però l’argentino ha legato il proprio nome ai colori nerazzurri ed è diventato ormai una bandiera del club.

Che giochi male o giochi bene sappiamo tutti che Lautaro dà sempre tutto per la maglia, a giocare anche talvolta da infortunato e a fare sempre il massimo per il club. Quest’anno dopo un inizio difficile Lautaro si è sbloccato e se i nerazzurri sono al momento primi in classifica è anche o comunque merito suo. Insomma il futuro di Lautaro sarà ancora a Milano ed ancora per tanti anni.

Per questo stamattina molti tifosi sono rimasti sconvolti ed increduli riguardo la notizia riguardante apparsa sui canali social della Roma. Il club giallorosso ha comunicato questa mattina l’arrivo ufficiale di Lautaro, una notizia quasi scioccante dopo questo turno di serie A ma solo leggendo dopo vi renderete conto che non si tratta di uno scherzo o di altro, ma semplicemente di una simpatica curiosità.

Lautaro alla Roma, arriva il comunicato ufficiale via social

Attraverso un comunicato sui propri account social la Roma ha confermato l’arrivo di Lautaro, ma si tratta di una semplice coincidenza e non riguarda quindi direttamente l’attaccante dell’Inter. La Roma ha infatti comunicato la nascita del piccolo Lautaro, figlio del centrocampista giallorosso Leandro Paredes.

Paredes e Lautaro Martinez sono molto amici, hanno vinto molto insieme tra Mondiali e Coppa America e sono molto legati, un pò in fondo come tutto il gruppo argentino. E Paredes ha voluto probabilmente anche omaggiare l’amico, chiamando cosi il suo piccolo figlio. O almeno i più teneri penseranno cosi e il post social della Roma ha destato molta curiosità sui social in queste ore.

Insomma in casa Roma nasce un nuovo Lautaro ma non è quello nerazzurro per fortuna dei tifosi dell’Inter che potranno godersi ancora per molto tempo il proprio leader e attaccante. La Roma intanto fa gli auguri a Leandro per il piccolo Lautaro e magari i giallorossi sperano di regalargli subito una gran vittoria, nella sfida di domenica contro la Juventus all’Olimpico. Una sfida decisiva in chiave Champions.