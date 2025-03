Vuole giocare nell’Inter: trattativa in discesa per Marotta

Beppe Marotta è pronto a far sognare i tifosi dell’Inter con un colpo che è sempre più vicino per la prossima estate

L’Inter di Simone Inzaghi non si ferma più. In attesa di vivere tra poche ore la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, i nerazzurri hanno battuto l’Udinese grazie a due dei nomi che da tempo sono tra quelli circolati per quanto concerne la questione addii.

Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025, potrebbe non rinnovare coi nerazzurri: è questa la possibilità più concreta. Al di là dell’addio a parametro zero della punta austriaca, attenzione pure a Davide Frattesi che già lo scorso gennaio è stato vicino a lasciare la Milano nerazzurra.Tottenham e soprattutto Roma, si vedrà in estate.

Nel frattempo l’ex Sassuolo spera di chiudere al meglio la stagione, giocando sempre di più. La questione calciomercato si fa estremamente interessante soprattutto per i potenziali innesti che, inevitabilmente, saranno strettamente legati alle future partenze. E così c’è un nome in particolare che sta animando la dirigenza di Viale della Liberazione.

All’Inter a tutti i costi: rivelazione choc

Si tratta del gioiello del Como, il trequartista argentino Nico Paz. ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle scorse settimane ha parlato addirittura di un incontro tra il vicepresidente Javier Zanetti e il papà di Nico, ex compagno di Nazionale di ‘Pupi’.

Il presente non fa altro che confermare un grosso interesse che l’Inter, minuziosamente, sta coltivando per provare a vestire di nerazzurro il talento classe 2004 approdato al Como dal Real Madrid la scorsa estate, per appena 6 milioni di euro. Le ‘Merengues’, però, si sono garantite non solo il 50% di ricavi da un’eventuale nuova cessione ma anche la clausola di ricompra che permetterebbe di riportare Nico Paz a Madrid entro l’estate 2027 per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

In questo incastro di dettagli, però, l’Inter si è mossa con largo anticipo facendo sua la volontà del ragazzo che pare proprio ben predisposto a lasciare il Como per fare il più grande salto della sua carriera. A tal proposito nelle scorse ore è giunto un clamoroso annuncio riguardante il 20enne dal mancino raffinatissimo. E così Simone Inzaghi può davvero sognare in grande.

Inter, colpo Nico Paz: cifre e dettagli

27 presenze complessive con la squadra allenata da Cesc Fabregas, con 6 reti e 6 assist vincenti all’attivo. In pochi mesi Nico Paz ha conquistato il calcio italiano e l’Inter sembrerebbe poter davvero iniziare a esultare vista l’ultima rivelazione arrivata una manciata di ore fa.

Il giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur, su ‘X’, come consuetudine ha parlato delle ultime novità e al centro di tutto stavolta ci è finita proprio la pista Nico Paz-Inter. E così pare proprio che il ragazzo abbia già fatto la sua scelta: “Nico ha espresso il desiderio di unirsi all’Inter ed è pronto a farlo la prossima estate”, si legge. Konur specifica come l’Inter sia interessatissima al ragazzo.

Non è affatto scontato, però, che il trequartista sudamericano possa ‘spingere’ per salutare il Como e approdare nella Milano nerazzurra. Sarà, evidentemente, una priorità evitare di rompere con il Como che gli ha dato la possibilità di esprimersi da protagonista in un campionato importante come la Serie A. Al momento la valutazione del cartellino di Nico Paz si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro.