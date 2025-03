Calci e pugni a Inzaghi: “Carriera finita, complimenti all’AIA”

Il tecnico nerazzurro continua ad essere al centro di una polemica dopo Inter-Udinese. Scoppia una nuova polemica social nei suoi confronti

L’Inter vince contro l’Udinese e rimane in vetta alla classifica. La sfida aveva diverse insidie, ma alla fine l’obiettivo minimo è stato portato a casa non senza poche sofferenze. Un successo importante in chiave Scudetto considerato che il Napoli non molla e resta in scia. Un testa a testa che si preannuncia molto interessante e destinato ad essere deciso dai singoli dettagli.

Intanto, però, nel post partita è scoppiata una nuova polemica social nei confronti di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ancora una volta non ha rispettato i limiti della sua area tecnica e, a differenza di altre occasioni, è stato sanzionato dal direttore di gara. Una decisione arrivata dopo la bufera per il giallo dato a Tudor il giorno prima contro il Genoa. Ma c’è chi è andato ancora già più duro accusando in modo davvero molto duro l’Aia.

L’Inter e la polemica su Inzaghi

La partita contro l’Udinese non è stata semplice per Inzaghi. Le premesse non erano delle migliori considerate le polemiche nate nelle ore precedenti alla sfida a causa dell’ammonizione data a Tudor per non aver rispettato i limiti dell’area tecnica. Una situazione che potrebbe aver portato Chiffi ad essere meno permissivo con prima il giallo e poi addirittura l’espulsione (diretta) nei confronti del tecnico nerazzurro.

Calci e pugni social a Inzaghi

Il rosso a Inzaghi ha portato i tifosi avversari dell’Inter a rifilare, socialmente parlando, veri e propri calci e pugni al tecnico. Accuse molto dure sia a lui, che all’Inter in generale. Ma non sono mancate delle frecciatine anche alla stessa AIA.

“Incredibile, Inzaghi è stato espulso! Carriera finita per questo arbitro“, scrive una pagina dedicata alla Juventus. Un altro utente aggiunge: “Finalmente un arbitro con le palle. Era tutto il campionato che Inzaghi si meritava dei cartellini mai arrivati per mancanza di coraggio“.

Ma c’è anche chi è andato giù in modo duro: “Sceneggiata circense, applausi, il tutto dal cerchio di centrocampo.

Immagino che la pena sarà una giornata di squalifica ma sospesa, perché in fondo è sempre stato un esempio in panchina e merita un bonus“. O ancora: “AIA complimenti ci avete messo 30 giornate x ammonire e poi espellere Inzaghi che ad ogni partita entra in campo e va fino alla bandierina x guidare la squadra. Spiaze x Chiffi che da oggi andrà ad arbitrare in B dopo l’intervento“.

finalmente un arbitro con le palle! era tutto il campionato che #Inzaghi si meritava dei cartellini mai arrivati per mancanza di coraggio. — Bacio B. (@BacioBadiali) March 31, 2025

Sceneggiata circense, applausi, il tutto dal cerchio di centrocampo.

Immagino che la pena sarà una giornata di squalifica ma sospesa, perché in fondo è sempre stato un esempio in panchina e merita un bonus.

🍋#inzaghi 🤡🤡 https://t.co/UiD2HuwUsU — NevJo (@Djnc78) March 31, 2025

ma dai ma come fai a rompere la balle anche per questo… Inzaghi gioca a centrocampo praticamente. sei veramente ridicolo — Jacopo Tagliabue (@ciccioalberto00) March 31, 2025

Mi ci gioco i gioielli di famiglia che se gli arbitri della #MarottaLeague facessero rispettare il Regolamento per tre o quattro partite consecutivamente, magicamente, #Inzaghi tornerebbe a rispettare i limiti della sua area tecnica… — Francesco Morri 🇮🇹🇺🇦🕊️🤍🖤 (@FMorriMorri) March 31, 2025

Chiaro errore arbitrale: dice il regolamento che Inzaghi può fare cio che vuole — Axel (@Axel83535171) March 31, 2025

@AIA_it complimenti ci avete messo 30 giornate x ammonire e poi espellere #Inzaghi 🤡 che ad ogni partita entra in campo e va fino alla bandierina x guidare la squadra. Spiaze x #Chiffi che da oggi andrà ad arbitrare in B dopo l’intervento della #MarottaLeague — FabioP76 (@fabio_pareschi) March 31, 2025

#InterUdinese | 🟥 espulso #Inzaghi nel finale!

Secondo la ricostruzione di DAZN, l’allenatore neroazzurro sarebbe uscito dall’area tecnica per protestare verso Chiffi per un fallo non fischiato su Correa. Questa è una casistica definita nel regolamento e punibile con il rosso. pic.twitter.com/blX5cJ9VXp — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) March 30, 2025

Inzaghi e il tema dell’area tecnica

Sicuramente le ultime polemiche potrebbero portare i direttori di gara ad essere un po’ più rigidi nei confronti degli allenatori. Per questo motivo Inzaghi dovrà prestare la massima attenzione per non dover fare i conti con ulteriori sanzioni.