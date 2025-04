Maxi Squalifica a Inzaghi: “Licenziato per giusta causa”

Il tecnico nerazzurro continua ad essere al centro di una polemica sui social. E alcuni utenti hanno fatto un paragone davvero molto particolare

Le polemiche su Simone Inzaghi non si placano. Il giallo dato a Tudor in Juventus-Genoa e il successivo rosso al tecnico nerazzurro stanno alimentando il dibattito sui social. I tifosi avversari dell’Inter continuano ad attaccare in modo duro il piacentino ribadendo di essere stato graziato in questi mesi dalle scelte arbitrali.

Sicuramente, come detto in più di un’occasione, Inzaghi è un tecnico che fa fatica a rispettare la sua area tecnica. Vive le partite in maniera adrenalinica che a volte si fa trasportare fin troppo. Lo ha riconosciuto anche lui al termine di Inter-Udinese ammettendo in conferenza stampa che l’espulsione decisa da Chiffi nei suoi confronti era giusta. Questo, però, non ferma assolutamente le polemiche sui social e gli attacchi proseguono in maniera molto dura e decisa.

Inzaghi e le polemiche social

Le polemiche social nei confronti di Inzaghi non si fermano. Il tecnico è stato duramente attaccato dai tifosi milanisti e juventini e c’è addirittura chi ha fatto un paragone con Allegri e la sua scenata durante la finale di Coppa Italia. Due cose completamente differenti e che non hanno, almeno per il momento, un punto in comune.

Gli attacchi a Inzaghi

Sui social abbiamo una divisione in due. Da una parte chi attacca duramente Inzaghi chiedendo delle sanzioni ancora più severe e dall’altra chi lo difende come per esempio TeteFCIM che sui social scrive: “Allegri è addirittura stato licenziato per giusta causa dalla Juventus perché per un fallo si è incazzato come una iena e questi fanno la morale ad Inzaghi“.

“Pensiamo che Inzaghi non possa fare quel che gli pare entrando in campo (non solo uscendo dall’area tecnica) – una delle repliche di un tifoso milanista – e che debba rispettare le regole come tutti gli altri, cosa importante e degna nello sport come nella vita di tutti i giorni“.

Mentre un altro utente ritorna sul paragone tra Inzaghi e Allegri sottolineando che sono due episodi distinti e separati: “Allegri è andato muso duro a dire “dov’è Rocchi? Dove cazzo è rocchi?”. Inzaghi si è lamentato in primis con l’arbitro del campo, in secundis, si vede benissimo che a fine video se la prende coi ragazzi, urlando loro di svegliarsi. Sono Situazioni ben diverse“.

Allegri è addirittura stato licenziato per giusta causa dalla Juve perché per un fallo si è incazzato come una iena e questi fanno la morale ad Inzaghi hahaha https://t.co/q5RMqOacD5 — • (@TeteFCIM) April 1, 2025

Onesta per onestà, ogni calcio d’angolo sul lato della panchina dell’Inter, inzaghi era sempre vicinissimo alla bandierina, sia che il calcio d’angolo fosse per l’Inter che per la Juve — Max Vader (@Potereaisith) April 1, 2025

no vecchio cuore nerazzurro, pensiamo che inzaghi non possa fare quel che gli pare entrando in campo (non solo uscendo dall’area tecnica) e che debba rispettare le regole come tutti gli altri, cosa importante e degna nello sport come nella vita di tutti i giorni. — Casciavitismo 🔴⚫️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@casciavitismo) April 1, 2025

Allegri è andato muso duro a dire “dov’è Rocchi? Dove cazzo è rocchi?”. Inzaghi si è lamentato in primis con l’arbitro del campo, in secundis, si vede benissimo che a fine video se la prende coi ragazzi, urlando loro di svegliarsi. Sono Situazioni ben diverse. — . (@LPavardinho) April 1, 2025

Stangata per Inzaghi?

A parte le polemiche social, c’è attesa per la decisione del Giudice Sportivo su Inzaghi. Il tecnico si aspetta una giornata di squalifica e di saltare solamente Parma. Ma, stando al regolamento, queste potrebbero essere anche due visto il rosso diretto.