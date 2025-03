Annuncio Gravina e bufera Inter: “20 punti di penalizzazione”

Le recenti parole del presidente della FIGC stanno creando non poche polemiche sui social. Richiesta una nuova sanzione ai nerazzurri

Continuano a tenere banco le polemiche per quanto riguarda l’inchiesta ultras. Ad accendere il dibattito nelle ultime ore sono state le parole del presidente Gravina. Il numero uno del calcio italiano in una lunga intervista a La Stampa si è soffermato sul tema sottolineando la necessità di rispettare le regole da parte delle squadre.

Parole che hanno riacceso molto il dibattito sui social. I tifosi si sono scatenati chiedendo ancora una volta una dura sanzione per quanto riguarda il club nerazzurro. Ricordiamo che, come precisato anche da molti esperti, l’Inter non rischia praticamente nulla dal punto di vista della penalizzazione. La situazione più critica è sempre quella riguardante i calciatori coinvolti in modo diretto nei rapporti con il tifo più caldo.

Le parole di Gravina

A riaccendere il dibattito sull’inchiesta ultras sono le parole di Gravina. Il presidente della FIGC in un’intervista a La Stampa ha sottolineato che “le squadre che si recano sotto la curva alla fine della partita per parlare con gli ultras infrangono le norme. Gli Slo devono portare la squadra negli spogliaoti. Altrimenti, ho richiesto di far rispettare il codice di giustizia sportiva, ovvero squalifiche per chi si presa a quella che è una gogna“.

Tifosi scatenati sui social

Le parole di Gravina hanno portato i tifosi a scatenarsi sui social. In particolare, i supporters della Juventus hanno avanzato ancora una volta la richiesta di una penalizzazione importante per i nerazzurri.

“Ma lo sa che la prima squadra da condannare per questo è la sua amata Inter“, ha scritto un utente. Che poi ha aggiunto: “Voglio proprio vedere cosa si inventerà per non mandare in B la Prescrittese o quantomeno una ventina di punti di penalizzazione“. Un altro, invece, ha sottolineato: “E tu ovviamente non fai nulla perché c’è l’Inter di mezzo“. C’è anche chi è andato giù molto duro: “Detto da Gravina… Noto ultras nerazzurro“.

Nelle ultime ore, però, le polemiche hanno riguardato anche un presunto incontro tra Marotta e Gravina anticipato da Dagospia. E su questo un utente ha precisato: “Si stavano mettendo d’accordo sulla penalizzazione da dare all’Inter?“.

E tu ovviamente non fai nulla perché c’è l’Inter di mezzo — Gidik (@PeppeDiCri) March 22, 2025

Ma lo sa che la prima squadra da condannare per questo è la sua amata Inter? Voglio proprio vedere cosa si inventerà per non mandare in B la Prescrittese o quantomeno una ventina di punti di penalizzazione. — 🦓 Raffaele 🦊 ⚪⚫ (@Raffael38115989) March 23, 2025

Inchiesta ultras, si attendono le mosse di Chinè

Le polemiche non si placano dopo le parole di Gravina, ma dal punto di vista sportivo la decisione di Chinè non è ancora arrivata. Il procuratore federale si sta prendendo del tempo prima di comunicare le proprie scelte.