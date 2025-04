L’Inter potrebbe cogliere un’occasione dal Bayer Leverkusen la prossima estate: rivoluzione totale per Xabi Alonso dopo una stagione deludente

Le aspirine si sono sciolte. Sì, dopo una stagione memorabile conclusa dopo un double pazzesco e una finale di Europa League, i tedeschi sono irriconoscibili e la dimostrazione è arrivata anche in Coppa di Germania nel corso della settimana. Proprio nella competizione che poteva segnare il riscatto per il Bayer Leverkusen, è arrivata una sconfitta pesantissima contro l’Arminia Bielefeld, un avversario alla portata, almeno sulla carta.

Invece, il clamoroso ko relega i tedeschi al ruolo di grande delusa e delusione di questa stagione calcistica. Nonostante la sua prova di fedeltà, Xabi Alonso non è riuscito a ripetersi e ora ci sono delle evidenti valutazioni in corso, sia per quanto riguarda il suo futuro, sia per quello di diversi componenti del gruppo squadra.

Si è parlato tanto dell’addio di Tah, esperto difensore della Nazionale tedesca che partirà a parametro zero ed è nel mirino di Inter e Juventus. Ma potrebbe non essere solo lui uno dei colpi interessanti per la Beneamata. Si guarda anche all’attacco, dove c’è un giovane calciatore che potrebbe fare proprio al caso di Simone Inzaghi.

Xabi Alonso dice addio a un suo pupillo: occhio anche all’Inter

A proposito di delusioni, ci si aspettava molto di più dall’annata di Amine Adli. Il 24enne francese, invece, ha mostrato una certa allergia al gol e all’essere decisivo negli ultimi 30 metri. Spesso è stato relegato al ruolo di alternativa in attacco, e ha messo all’attivo solo due reti e un assist in 13 partite di Bundesliga. In Champions League, invece, è a quota zero.

Ci si aspettava molto di più da un ragazzo veloce e bravo nel dribbling, ma il suo percorso di crescita si è arrestato bruscamente e all’improvviso. Nonostante il contratto che lo lega al Bayer sia ancora parecchio lungo, la prossima potrebbe essere l’estate dell’addio con i suoi agenti pronti a proporlo a diversi club europei.

Tra questi c’è anche l’Inter, che cerca proprio un profilo con le sue caratteristiche in attacco. La sua valutazione è scesa attorno ai 15 milioni di euro e non percepisce uno stipendio così alto, per cui Oaktree potrebbe avallare il suo arrivo al posto di Correa nelle rotazioni offensive. Non va considerato, infatti, un’alternativa a uno tra Castro e Jonathan David.