Skriniar è pronto a dire sì, Inter tradita: passa alla rivale

Il futuro dello slovacco potrebbe essere clamorosamente di nuovo in Serie A: tradimento in piena regola, firma coi rivali dei nerazzurri

In casa nerazzurra è tempo di dare il massimo, uno sprint che potrebbe regalare soddisfazioni al popolo interista da qui a poche settimane. Il campo in primo piano anche se arrivano già importanti indiscrezioni per quello che sarà piano della dirigenza per rivoluzionare il gruppo di Inzaghi.

Il tecnico emiliano ha già avanzato le sue richieste. In attacco arriverà verosimilmente almeno una pedina di spessore, visti gli addii ormai quasi certi di Arnautovic e Correa, senza escludere pure quello di Taremi considerato tutt’altro che incedibile. Il club nerazzurro si focalizzerà, poi, sulla firma di un nuovo centrale difensivo che possa riportare solidità ad un reparto che in questa stagione ha sofferto più del previsto.

Non sarà Milan Skriniar, però… L’ex conoscenza del calcio italiano, che ha vissuto ben sei anni con addosso la casacca nerazzurra, pare destinato ad altri lidi. Non troppo lontano da San Siro, tuttavia, potrebbe esservi la prossima ‘casa’ del nazionale slovacco che tornerebbe di corsa nel campionato che lo ha consacrato nel grande calcio: la Serie A.

Tradimento totale: Skriniar ancora in Serie A

Milan Skriniar in Serie A, ma non all’Inter. Uno scenario che parte della praticamente certa non permanenza del difensore classe’95 con la maglia del Fenerbahce.

Arrivato in Turchia lo scorso gennaio in prestito dal PSG, il 30enne non verrà riscattato e rientrerà alla base. Così i vertici del club di Al-Khelaifi starebbero cercando una nuova soluzione: per Skriniar potrebbe riaprirsi un discorso sfiorato tante volte in passato, quello con la Juventus. È risaputo che il club bianconero abbia urgente necessità di portare a Vinovo un difensore di caratura internazionale, in attesa del ritorno a pieno regime di Gleison Bremer dopo il grave infortunio al ginocchio.

Skriniar, in tal senso, avrebbe tutte le carte in regola per potersi candidare come uno dei grandi protagonisti della Juventus del futuro. Una Juventus che, tra l’altro, dovrà presto discutere la scelta sull’allenatore della prossima stagione. Giuntoli stima Skriniar, ha sondato il terreno in passato quando ancora era a Napoli. Oggi l’opzione bianconera può diventare qualcosa di concreto per l’estate 2025. Ma a che prezzo?

Skriniar-Juve, lo scenario per l’estate

Il nodo resterebbe sempre e solo uno: lo stipendio. Skriniar a Parigi percepisce un ingaggio importante, da ben 9 milioni di euro netti a stagione. Al momento evidentemente troppi anche per la società bianconera. Servirà, nel caso, lavorarci.

Sotto contratto con la società di Al-Khelaifi fino al 30 giugno 2028, non è da escludere che la dirigenza bianconera possa riuscire a strappare un prestito ai dirigenti del PSG, magari con opzione di riscatto. La valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni. D’altro canto il calciatore slovacco, classe ’95, avrebbe già dato il suo assenso per trasferirsi in quel di Torino. Un’opzione che a Skriniar intriga e non poco.

Non una buona notizia per l’Inter a soli due anni dal suo addio a parametro zero rischierebbe di ritrovarselo contro nella prossima stagione. In quella che sta per concludersi, invece, Skriniar ha collezionato 19 presenze complessive – di cui 7 nel campionato turco – con 1 gol e 1 assist a referto.