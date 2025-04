Fuori nel momento clou della stagione: una mazzata per Inzaghi

L’annata dell’Inter è entrata nel clou e per il tecnico piacentino non ci sono assolutamente delle buone notizie. Assenze che potrebbero condizionare il finale

Il pareggio di Parma è stato un fulmine a ciel sereno per l’Inter. I nerazzurri arrivavano da un periodo positivo e il doppio vantaggio aveva fatto pensare alla possibilità di chiudere il discorso già dopo i primi 45 minuti. Poi i cambi e un calo di concentrazione hanno sicuramente cambiato le sorti dell’incontro ed ora la speranza ad Appiano Gentile è che questi due punti non possano pesare come un macigno nella corsa Scudetto.

La partita contro il Bayern è sicuramente un altro crocevia della stagione. Il Triplete è ancora possibile, ma serve fare molto di più di quello visto a Parma. L’Inter ha bisogno di ritrovare il prima possibile i suoi big visto che le seconde linee non sempre riescono a dare il contributo che ci si aspetta. Senza dimenticare il fatto che ci sono anche due infortunati importanti.

Inter: contro il Bayern per l’impresa

Nonostante la lunga lista degli infortunati (sono otto gli indisponibili), il Bayern è una squadra molto ostica da affrontare per tutti. I numeri dicono che i tedeschi hanno il doppio del fatturato e del monte stipendi dei nerazzurri. Una differenza non assolutamente di poco conto se si pensa all’ampia disponibilità che i bavaresi hanno in panchina.

Inter: pesano le assenze di Zielinski e Taremi

Nel momento clou della stagione, l’Inter forse non sta attraversando un grande periodo di forma. Lautaro, Dimarco e Calhanoglu non hanno più di un’ora nelle gambe e l’assenza di seconde linee di qualità comporta il rischio che abbiamo visto a Parma: ovvero un livello di gioco più basso e la possibilità di subire una rimonta.

Di certo possiamo dire che le assenze di Zielinski e Taremi si stanno facendo sentire in questo momento. Entrambi non hanno mai raggiunto i livello di Napoli e Porto, ma hanno comunque dato una grande mano con la loro esperienza. Naturalmente contro il Bayern sarebbero serviti come il pane, ma Inzaghi sarà chiamato a fare di necessità virtù nella speranza che le riserve possano dare una mano importante.

Allo stesso tempo in alcuni ruoli Inzaghi dovrà cercare di gestire un po’ di emergenza. In attacco, per esempio, c’è il solo Arnautovic con Taremi out e Correa fuori dalla lista. Una doppia assenza che rischia di avere davvero un peso importante.

Il Bayern un nuovo esame per i nerazzurri

A prescindere dagli infortunati e dalla differenza di fatturato, il Bayern rappresenta per l’Inter un esame importante per la crescita che sta avendo la squadra. La speranza è quella di avere una risposta importante in Germania per poi giocarsi tutto in casa.