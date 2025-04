Frattesi in lacrime: lutto terribile prima di Bayern-Inter

Non è stato un periodo facile per il centrocampista nerazzurro. Lo ha ammesso anche lui stesso qualche giorno fa: cosa è successo

Nelle ultime settimane Davide Frattesi ha avuto delle grandi difficoltà. Il centrocampista è stato molto criticato a causa di prestazioni non all’altezza e in molti pensavano ad un giocatore già con la testa alla stagione prossima. In realtà non era così. Il giocatore non stava attraversando un periodo facile nella sua vita e in lutto prima di Bayern-Inter lo ha realmente sconvolto.

L’annuncio è arrivato direttamente dal giocatore sui social ed ora per lui ci sarà un motivo in più per provare a trovare la rete in Bayern-Inter. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto davvero incolmabile nella vita del centrocampista romano. Frattesi ha perso una persona fondamentale per la sua vita e siamo certi che da oggi in poi scenderà in campo anche per ricordarla e dedicarle i gol e gli assist.

Lutto per Frattesi

Davide Frattesi nei giorni scorsi si era rivolto ai tifosi dell’Inter chiedendo scusa se sembrava spento. Una sorta di risposta alle critiche arrivate dopo le ultime prestazioni. Ma per il centrocampista non era assolutamente un momento facile nella vita privata. La nonna, con cui il giocatore aveva davvero un rapporto speciale, non stava bene e nella giornata di ieri l’annuncio sui social di una morte che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del romano.

È morta la nonna del centrocampista romano

“Un giorno ti rivedrò e balleremo all’infinito“, così Frattesi sui social postando una foto a San Siro insieme alla nonna. Il centrocampista aveva davvero un rapporto speciale con la donna e la scomparsa lo ha segnato a pochissime ore prima della sfida contro il Bayern.

Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile in Frattesi, ma siamo certi che Davide avrà un motivo in più per fare bene in campo a partire dalla partita di questa sera. Una spinta per provare a trovare il gol e a dedicarlo ad una persona che è sempre stata vicino a lui e lo ha seguito in tutte le esperienze.

Un periodo che per Frattesi si è concluso nel peggiore dei modi. Ora Davide proverà a ritornare quello di un tempo e regalare tante soddisfazioni ai tifosi dell’Inter magari partendo proprio dalla trasferta a Monaco.

Frattesi e il rapporto con la nonna

Per Frattesi non sono stati assolutamente dei giorni molto facili. Lui aveva un rapporto molto forte con la nonna e le condizioni di salute della donna hanno sicuramente condizionato le prestazioni. Ora c’è un motivo in più per fare bene con l’Inter e dedicarle successi e trofei.