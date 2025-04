L’Inter batte un altro colpo, Di Marzio: “Giocatore bloccato”

Nonostante la stagione sia ancora nel suo clou, i nerazzurri si stanno muovendo sul calciomercato e hanno praticamente chiuso un colpo

In viale della Liberazione si lavora attentamente anche in chiave calciomercato. Mentre ad Appiano Gentile lo sguardo è rivolto principalmente a finire al meglio la stagione, Marotta e Ausilio continuano ad attenzionare i possibili rinforzi per la prossima stagione. L’indicazione da parte di Oaktree è stata sin da subito molto chiara: servono calciatori giovani e di prospettiva. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di anticipare un po’ i tempi per alcune operazioni.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’Inter sarebbe sulla buona strada per chiudere un altro colpo dopo Sucic. Il giornalista ed esperto di mercato di Sky prima della sfida contro il Bayern ha svelato come i nerazzurri hanno bloccato il rinforzo e i dettagli potrebbero essere definiti ancora prima dell’inizio della sessione estiva.

L’annuncio di Di Marzio sull’Inter

Gianluca Di Marzio ha fatto un breve punto sul calciomercato dell’Inter. L’esperto di calciomercato ha annunciato che “i nerazzurri hanno praticamente bloccato Luis Henrique, come ci ha confermato Marotta. Secondo la dirigenza può essere una alternativa più offensiva dalla parte di Dumfries“.

Le parole di Marotta su Luis Henrique

In realtà Marotta non aveva confermato l’arrivo di Luis Henrique. Il presidente nerazzurro ai microfoni di Sky aveva in sostanza, e in perfetto morattese, soltanto ammesso il gradimento per il calciatore del Marsiglia “è un buon profilo, ma ne abbiamo altri sul nostro taccuino“.

Le idee in viale della Liberazione sono molto chiare. “Per costruire una squadra vincente – le parole di Marotta prima del Bayern – servono caratteristiche ben precise: giocatori giovani ed esperti, uno zoccolo duro di italiani che va salvaguardato e contenimento dei costi. Andiamo alla ricerca di diversi tipi di profili. L’obiettivo è quello di ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi, ma non disegniamo l’opportunità di valutare i cosiddetti esperti“.

Insomma, il lavoro di Marotta e Ausilio continuerà nei prossimi giorni con l’obiettivo di andare ad individuare i calciatori in grado di poter alzare ancora la qualità della rosa.

Il punto su Luis Henrique

La trattativa tra Luis Henrique e l’Inter comunque va avanti da diverso tempo. A metà aprile sono previsti incontri tra i nerazzurri e l’entourage per fare un punto della situazione. Il club francese lo valuta intorno ai 30-35 milioni di euro di euro, ma Marotta spinge per chiudere intorno ai 25. Attenzione proprio al Bayern.